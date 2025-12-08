Такой день. Эвакуация бийского автовокзала и миллионный счет за "маленький" ремонт авто

О главных событиях региона за 8 декабря

08 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Житель Барнаула столкнулся с неожиданным исковым требованием после незначительного ДТП, произошедшего в марте 2025 года. Его отец, управляя Suzuki Grand Vitara, при движении задним ходом задел Toyota Land Cruiser 200. Водитель Suzuki оформил происшествие с вызовом комиссариата, рассчитывая, что ущерб покроет страховая выплата в 400 тысяч рублей, а разницу в 200–300 тысяч он доплатит сам. Однако спустя несколько месяцев в семью пришел судебный иск, в котором стоимость ремонта Toyota была оценена почти в 1,4 миллиона рублей.

В Бийске в понедельник днем, 8 декабря, экстренно эвакуировали всех посетителей и пассажиров из автовокзала. После этого пассажирам сказали идти на площадь, которая перед вокзалом, где их и забрал автобус по расписанию. Как сообщили в региональной антитеррористической комиссии со ссылкой на правоохранительные органы, в последние две недели неизвестные, действующие в интересах недружественных стран, рассылали фейковые сообщения о минированиях и нештатных ситуациях. Целью было дезорганизовать работу транспортной инфраструктуры.

В Алтайском крае 74-летний водитель автомобиля Honda Fit и 72-летняя пассажирка погибли в ДТП с грузовым поездом. Трагедия произошла в понедельник утром, 8 декабря, в Тальменском районе около села Лугового. Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с составом.