Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону
Плановые проверки теплоснабжающих предприятий почти завершены
10 ноября 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
10 ноября Барнаул получил паспорт готовности к работе в отопительный период 2023/2024 года, сообщили в Минстрое Алтайского края.
Плановые проверки 97 теплоснабжающих предприятий Ростехнадзор начал 18 сентября и завершит их 15 ноября. Результаты обнародуют на следующей неделе.
Ранее спикер АКЗС Александр Романенко заявил, что в крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложилась сложная обстановка по подготовке к зиме.
19:25:45 10-11-2023
Результаты появятся, когда ударят морозы. Или даже не успеют - результаты всё равно появятся.
20:06:55 10-11-2023
Дед Мороз проверит этот "паспорт"
21:54:21 10-11-2023
Отопительный сезон длится уже почти 2 месяца, а они только паспорт получили... Как так?
09:11:05 12-11-2023
А у нас в доме стояк отопления никак не запустят в работу,это же бесплатные работы,вот если бы за это со всех жильцов мзду можно было взять,то они бы расстарались...вот такие у нас управляйки...