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Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону

Плановые проверки теплоснабжающих предприятий почти завершены

10 ноября 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

10 ноября Барнаул получил паспорт готовности к работе в отопительный период 2023/2024 года, сообщили в Минстрое Алтайского края.

Плановые проверки 97 теплоснабжающих предприятий Ростехнадзор начал 18 сентября и завершит их 15 ноября. Результаты обнародуют на следующей неделе.

Ранее спикер АКЗС Александр Романенко заявил, что в крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложилась сложная обстановка по подготовке к зиме.

Барнаул отопительный сезон Хорошие новости

Комментарии 4

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Гость

19:25:45 10-11-2023

Результаты появятся, когда ударят морозы. Или даже не успеют - результаты всё равно появятся.

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Алексей

20:06:55 10-11-2023

Дед Мороз проверит этот "паспорт"

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Гость

21:54:21 10-11-2023

Отопительный сезон длится уже почти 2 месяца, а они только паспорт получили... Как так?

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Невжилу

09:11:05 12-11-2023

А у нас в доме стояк отопления никак не запустят в работу,это же бесплатные работы,вот если бы за это со всех жильцов мзду можно было взять,то они бы расстарались...вот такие у нас управляйки...

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