Барнаул получил паспорт готовности к отопительному сезону

Плановые проверки теплоснабжающих предприятий почти завершены

10 ноября 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

10 ноября Барнаул получил паспорт готовности к работе в отопительный период 2023/2024 года, сообщили в Минстрое Алтайского края.

Плановые проверки 97 теплоснабжающих предприятий Ростехнадзор начал 18 сентября и завершит их 15 ноября. Результаты обнародуют на следующей неделе.

Ранее спикер АКЗС Александр Романенко заявил, что в крае могут создать программу по выводу из критического состояния муниципалитетов, в которых сложилась сложная обстановка по подготовке к зиме.