Важная поддержка. Какую "жилищную" помощь могут получить молодые семьи в Алтайском крае

В регионе активно работают программы, которые помогают семьям купить или построить жилье

20 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

322 молодые семьи в Алтайском крае в 2024 году смогли приобрести дома и квартиры благодаря помощи государства. На эти цели было потрачено свыше 420 млн рублей из бюджета всех уровней (федеральный, краевой и местный). Почти такой же объем финансирования запланирован на 2025 год. Об этом в ходе онлайн-форума рассказала заместитель начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Татьяна Каретникова. Кто может рассчитывать на помощь, какой размер субсидии и на что ее разрешено потратить – в материале amic.ru.

Сотни семей

Несколько лет в крае работает спецпрограмма регионального проекта "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Алтайского края" государственной программы Алтайского края "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края". Она позволяет молодым семьям получить субсидию, чтобы потратить ее на покупку или строительство жилья. Участниками программы могут стать молодые семьи, отвечающие следующим критериям:

возраст супругов (или одного родителя в неполной семье) не превышает 35 лет;

органы местного самоуправления признали семью нуждающейся в жилом помещении;

у семьи есть доходы, позволяющий получить кредит, либо иные денежные средства;

достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

"Механизм реализации мероприятия предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат в размере 30% (для молодых семей, не имеющих детей) и 35% (для молодых семей, имеющих одного ребенка и более) от расчетной стоимости жилого помещения. Расчет размера социальной выплаты зависит от стоимости квадратного метра жилого помещения в муниципальном образовании и количества членов молодой семьи", – отметила Татьяна Каретникова.

В 2024 году по программе выделено 420,1 млн рублей (140,1 млн рублей – из федерального бюджета, по 140 млн – из краевого и местных бюджетов). На 2025 год на жилищные субсидии для молодых семей выделено 115 млн рублей, из краевого бюджета – 145 млн рублей, из местных бюджетов – 145 млн рублей. Ожидается, что 299 семей по итогам года получат средства на покупку (строительство) жилья.

"Финансирование мероприятия из федерального бюджета ежегодно осуществляется разными темпами, в то время как краевой и местные бюджеты увеличиваются на 10 млн рублей", – сообщила Татьяна Каретникова.

Весомая помощь

Размер субсидии, положенный участникам жилищной программы, зависит от общей площади недвижимости, количества членов семьи и норматива стоимости квадратного мера жилья (его устанавливает федеральный Минстрой).

Татьяна Каретникова поясняет: для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), норматив – 42 квадратных метра, а для семьи из трех или более человек (два родителя и ребенок, один родитель и два ребенка) – по 18 "квадратов" на человека.

Социальная выплата для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, предоставляется в размере 35% от расчетной (средней) стоимости жилья; для молодых семей, не имеющих детей, – 30%.

"Так, например, размер социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья в Барнауле для семьи из трех человек в 2025 году составляет 2 021 506 рублей (нормативная цена "квадрата" 106 958 руб. * (3 чел. * 18 кв. м) * 35%)", – объяснила Татьяна Каретникова.

Кто в приоритете?

В ноябре 2024 года вступили в силу изменения, по которым в приоритете на получение выплаты три категории граждан:

молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2025 года;

многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей;

молодые семьи, в которых один или оба супруга либо один родитель в неполной молодой семье принимают (принимали) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.

"Список молодых семей – участников мероприятия формируется один раз в год по состоянию на 1 июня года, предшествующего планируемому, в хронологическом порядке согласно дате подачи заявления на участие в мероприятии и преимущественного права семьи", – сообщила Татьяна Каретникова.

При этом, когда одному из супругов молодой семьи исполняется 36 лет, их исключают из участия в программе.

"Данное правило применяется без исключения в равной мере ко всем участникам мероприятия", – резюмирует эксперт.