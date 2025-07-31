Барнаул вылетел из топ-5 городов с самой дешевой "котлетой с пюрешкой"

За год это популярное блюдо подорожало на 14%

31 июля 2025, 14:15, ИА Амител

Котлета с пюрешкой / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Барнаул занял 12 место среди 44 российских городов по доступности продуктов питания, согласно новому исследовании "СоциоЛайф". Это на семь позиций ниже, чем в прошлом году, когда краевая столица заняла пятое место.

Более 40 исследовательских компаний по всей стране одновременно проверили стоимость продуктов в рамках проекта "Котлета с пюрешкой". Участники акции посетили 188 магазинов в 44 городах — от Калининграда до Камчатки. Эксперты фиксировали цены на 31 продукт из условного суточного рациона, а также отдельно отслеживали стоимость черешни. Такой синхронный замер позволяет сравнить покупательскую способность в разных регионах России.

«В Барнауле минимальная розничная цена на продукты питания, составляющие условный суточный рацион типичного россиянина, – 467 рублей 68 копеек. По отношению к июню 2024 года рост составил 14,1%», – говорится в исследовании.

Самая дешевая "котлета с пюрешкой" – по-прежнему в Омске, где стоимость суточного рациона составила 441,45 руб., что дороже на 9,3% по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая – в Петропавловске-Камчатском, где условный суточный рацион обойдется в 769,77 руб.

Москва, как и в прошлом году, находится на 14-м месте (470,38 руб.), Санкт-Петербург на 21-й строчке (488,77), Новосибирск занял 34-ю позицию (522,91).

Примечательно, что в трех городах продукты стали дешевле: в Нижнем Новгороде (на 0,5%), Кемерово (1,3%) и Владивосток (0,1%).

Напомним, что в 2021 году Барнаул потерял лидирующую позицию в списке самых дешевых "котлеток с пюрешкой".