85 единиц снегоуборочный техники выйдут на дороги Барнаула в случае ночного снегопада

В ночь на 17 ноября дорожная служба Барнаула будет работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщили в мэрии.

Напомним, ночью и в первой половине четверга в Алтайском крае ожидается снег, сильный ветер, временами метели и местами гололёдные явления.

«При ухудшении погоды в ночь на 17 ноября на дежурство в Барнауле заступят 85 единиц снегоуборочной техники МБУ „Автодорстрой“. В их числе — коммунальные дорожные машины для противогололёдной обработки и механизированного подметания проезжей части, трактора со щётками для уборки тротуаров. При необходимости вывоз снега будут обеспечивать автогрейдеры, снегопогрузчики, а также самосвалы», — рассказали в городской администрации.

Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.