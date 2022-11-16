85 единиц снегоуборочный техники выйдут на дороги Барнаула в случае ночного снегопада
В регионе ожидается снег, метели и сильный ветер
16 ноября 2022, 18:44, Никита Черников
В ночь на 17 ноября дорожная служба Барнаула будет работать в режиме повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада, сообщили в мэрии.
Напомним, ночью и в первой половине четверга в Алтайском крае ожидается снег, сильный ветер, временами метели и местами гололёдные явления.
«При ухудшении погоды в ночь на 17 ноября на дежурство в Барнауле заступят 85 единиц снегоуборочной техники МБУ „Автодорстрой“. В их числе — коммунальные дорожные машины для противогололёдной обработки и механизированного подметания проезжей части, трактора со щётками для уборки тротуаров. При необходимости вывоз снега будут обеспечивать автогрейдеры, снегопогрузчики, а также самосвалы», — рассказали в городской администрации.
Водителей призывают быть предельно осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
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