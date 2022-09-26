Барнаульцев предупредили о глубокой яме у тротуара, до которой «никому нет дела»
Со слов горожан, углубление возникло ещё в апреле
26 сентября 2022, 07:00, Никита Черников
Жители Барнаула рассказали о глубокой яме, которая вплотную прилегает к тротуару на пересечении улиц Юрина и Танковой, сообщает Telegram-канал «В курсе 22».
По их словам, углубление образовалось здесь ещё в апреле, «и до сих пор [до него] нет ни кому дела». Горожан призвали быть осторожнее.
Фото: «В курсе 22»
В комментариях пользователи отнеслись к увиденному с юмором, хоть и признали, что небезопасно.
«Почему же нет дела, туда веток понатыкали и мусора набросали... А если серьёзно, в темноте яму не видно, довольно опасно» — «Вот куда нужно полторашки пустые тромбовать. А потом земелькой сверху» — «Враг уже прорывается через туннели», — пишут пользователи.
Ранее в Барнауле коммунальщики закатали в асфальт подъезды внутри дома.
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