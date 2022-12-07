Барнаульскую сеть «Аптека № 1» купил бизнесмен, завладевший аптеками «Губернский лекарь»

Муниципальную аптечную сеть продали за 67,88 млн рублей

7 декабря 2022, 17:01

В Барнауле 6 декабря состоялся аукцион по продаже сети «Аптека № 1», полный пакет акций которой принадлежал администрации города, пишет «МК на Алтае».

Новым хозяином сети стал кузбасский бизнесмен Олег Казанский — владелец и (или) учредитель десятков компаний на фармацевтическом рынке Сибири.

«Начальная цена полного пакета акций составила 66,380 млн рублей. Единственным участником торгов стал Казанский — он сделал „шаг“ на повышение в 1,5 млн рублей, после чего аукцион признали состоявшимся. Таким образом, конечная стоимость лота составила 67,880 млн рублей», — отмечает издание.

Ранее amic.ru рассказал, что Казанский осенью 2022 года выкупил алтайскую сеть аптек «Губернский лекарь» у бизнесмена Андрея Комякова. Таким образом, в Барнауле у кузбасского предпринимателя будет две известные аптечные сети.

Напомним, сеть «Аптека № 1», которая имеет по городу 12 филиалов, попала в план приватизации. Причём работала она стабильно, имела прибыль без просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. За решение продать аптеки депутаты гордумы от оппозиции накануне раскритиковали власти города.

Бывший хозяин «Губернского лекаря» рассказал, как продал аптечную сеть иногороднему бизнесу

Бывший хозяин «Губернского лекаря» рассказал, как продал аптечную сеть иногороднему бизнесу

Комментарии
    Новости партнеров