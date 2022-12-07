Барнаульскую сеть «Аптека № 1» купил бизнесмен, завладевший аптеками «Губернский лекарь»

В Барнауле 6 декабря состоялся аукцион по продаже сети «Аптека № 1», полный пакет акций которой принадлежал администрации города, пишет «МК на Алтае».

Новым хозяином сети стал кузбасский бизнесмен Олег Казанский — владелец и (или) учредитель десятков компаний на фармацевтическом рынке Сибири.

«Начальная цена полного пакета акций составила 66,380 млн рублей. Единственным участником торгов стал Казанский — он сделал „шаг“ на повышение в 1,5 млн рублей, после чего аукцион признали состоявшимся. Таким образом, конечная стоимость лота составила 67,880 млн рублей», — отмечает издание.

Ранее amic.ru рассказал, что Казанский осенью 2022 года выкупил алтайскую сеть аптек «Губернский лекарь» у бизнесмена Андрея Комякова. Таким образом, в Барнауле у кузбасского предпринимателя будет две известные аптечные сети.

Напомним, сеть «Аптека № 1», которая имеет по городу 12 филиалов, попала в план приватизации. Причём работала она стабильно, имела прибыль без просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. За решение продать аптеки депутаты гордумы от оппозиции накануне раскритиковали власти города.