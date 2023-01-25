Праздник прошёл на крыльце корпуса "Д" Алтайского госуниверситета

25 января 2023, 16:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Татьянин день, или День российского студенчества, отметили в Барнауле 25 января. Традиционно праздник "на широкую ногу" устроили рядом с корпусом "Д" Алтайского государственного университета. Самые яркие кадры мероприятия – в фоторепортаже amic.ru.

Праздник в АлтГУ отметили в формате традиционных русских гуляний. На санях от корпуса "Л" до корпуса "Д" классического вуза проехала русская императрица Елизавета Петровна, основательница первого российского университета. Ректор АлтГУ Сергей Бочаров угостил студентов огромным сладким пряником с эмблемой Алтайского госуниверситета.























































































































Кроме того, у корпуса "Д" поставили сцену и на неё вышли лучшие студентки-Татьяны АлтГУ разных поколений. Там же выступило несколько творческих коллективов АлтГУ, которые спели и станцевали для зрителей.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru