Как в Барнауле отремонтировали Змеиногорский тракт, работы на котором шли два года

В Барнауле после ремонта ввели в эксплуатацию участок Змеиногорского тракта, вдоль которого располагаются Краевая клиническая больница, онкодиспансер, Перинатальный центр «Дар» и другие медицинские центры. Теперь добираться до врачей пациентам станет гораздо удобнее.

Ремонт дороги от ул. Аванесова до Южного тракта шел два года. В 2021-м в эксплуатацию сдали участок от ул. Аванесова до ул.Горнолыжной. А теперь завершили работы от ул. Горнолыжной до Южного тракта. Как отмечают в администрации Барнаула, это первая дорога, которую этим летом отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Чтобы провести ремонт быстрее и не создавать при этом проблем участникам дорожного движения, сотрудники Барнаульского ДСУ№4 работали круглосуточно. Днем обустраивали тротуары и велодорожки, а по ночам, чтобы не мешать транспорту, ремонтировали проезжую часть. Установили и новые павильоны на остановках общественного транспорта.

Общая протяженность ремонта дороги — более 5 км. Стоимость — 229 млн рублей.

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Инфографика Какие дороги построят и отремонтируют в Барнауле в 2022 году. Инфографика

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев сообщил, что в 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Барнауле предусмотрено 3,5 млрд рублей, в их числе федеральный бюджет — 400,6 млн рублей, краевой бюджет — 2 052,4 млн рублей, бюджет города — 1 053,2 млн рублей.

«В рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“ мы выполняем работы на 19 объектах: 18 дорог ремонтируем и строим участок дороги на ул. Сиреневая от ул. Балтийской до Северного Власихинского проезда. По федеральным и региональным программам идет строительство участков 5 новых автомобильных дорог: по ул.280-летия г. Барнаула, ул. Христенко, малому Павловскому тракту, пр-кту Энергетиков, ул.65 лет Победы. В рамках городского бюджета будут отремонтированы 27 дорог частного сектора», — рассказал он.

Также Шеломенцев сообщил, что на сегодняшний день в рамках национального проектах отремонтированы пять участков дорог. Это — ул. Западная 11-я, ул. Западная 12-я, ул. Западная 13-я, Германа Титова и Змеиногорский тракт.

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