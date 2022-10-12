Свет под стеклом. В Барнауле собирают стелу трудовой доблести, которую сразу установят на постамент

Фото: amic.ru

В Барнауле идёт монтаж конструкции стелы «Город трудовой доблести», которую после сборки установят на уже готовый постамент в Нагорном парке. Каркас изготовили на специализированном предприятии в Москве.

«Стела сделана из металлического каркаса, снаружи металлические рамы, которые используются для крепления облицовочных листов из нержавейки и стекла. Внутри под стеклом будет подсветка. На нержавейке нанесена графика, она уже готова. Высота в общем получится 36 метров, вместе с постаментом. Сам постамент бетонный и облицован гранитом», — рассказал amic.ru Андрей Зайковский, представитель проектной организации из Москвы.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечат подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. Ранее amic.ru рассказал, как Барнаул стал городом трудовой доблести.

Фото: amic.ru