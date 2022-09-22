«Солнечные эстафеты» для особенных детей прошли в Барнауле

В Барнауле провели особенные «Солнечные эстафеты». Участие в них приняли дети с синдромом Дауна.

Как сообщили организаторы — а это был один из известных фитнес-клубов города — праздник показал, что спорт может быть доступен каждому.

На час зал для групповых занятий превратился в сказочную планету, на которой не замолкал детский смех, радостные крики болельщиков и победное «Ура!». А добрая фея — повелительница мыльных пузырей — вызвала настоящий восторг у ребят. Для каждого она сумела создать маленькое волшебство: малыши загадывали желание, погрузившись в гигантский мыльный пузырь.

Праздник спорта. Фото предоставлено организатором

Праздник прошёл на одном дыхании, рассказывают организаторы. Все ребята и их родители получили призы и подарки и от фитнес-клубы и от партнёров организации — людей с большим и добрым сердцем.

Подобное благотворительное мероприятие, организованное фитнес-клубом, в нашем городе прошло впервые.