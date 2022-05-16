В Барнауле дорожники ремонтируют асфальт на улице Попова

В Барнауле сотрудники МБУ «Автодорстрой» ведут ремонт дорожного полотна на одном из самых крупных объектов города — улице Попова. Как сообщает пресс-центр мэрии, проезжую часть транспортной магистрали ремонтируют в границах от проспекта Космонавтов до улицы Антона Петрова.

«За выходные бригада ДЭУ Ленинского района устранит около 200 квадратных метров повреждённых участков. Заасфальтированы большими картами несколько глубоких ям, которые серьёзно затрудняли проезд в районе перекрёстков Попова с улицами Георгия Исакова и Антона Петрова. На этой неделе дорожная служба приступит к работам на нечётной стороне Попова», — рассказал глава МБУ «Автодорстрой» Андрей Курышин.

На прошлой неделе работы велись на чётной стороне улицы. Отмечается, что это лишь первый этап текущего ремонта улицы Попова — в начале июня он продолжится на территории Индустриального района.

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Сейчас работы по текущему ремонту ведутся на улицах Промышленной, Юрина от проспекта Коммунаров до Матросова, Малахова от Павловского тракта до Власихинской. Всего этим летом восстановят 65,5 тысячи квадратных метров дорог.