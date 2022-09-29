В Барнауле на сутки перекроют Социалистический проспект из-за массовой патриотической акции
Мера начнёт действовать уже сегодня, 29 сентября
29 сентября 2022, 15:36, Никита Черников
В Барнауле с 29 по 30 сентября будет перекрыт Социалистический проспект, сообщили в мэрии.
«Будет закрыто движение транспорта по проспекту Социалистическому от улицы Молодёжной до улицы Димитрова с 16:00 29 сентября до 16:00 30 сентября», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мера связана с проведением массовой патриотической акции в поддержку референдумов в ЛДНР, Запорожье и Херсонской области.
Ранее сообщалось, что с 14 октября в Барнауле запретят остановку транспорта около двух зданий на проспекте Ленина.
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