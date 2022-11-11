В Барнауле спецбригады готовы к устранению последствий приближающегося урагана

В Барнауле дорожники готовы к работе в условиях неблагоприятной погоды, объявленной на выходные, сообщает мэрия.

Напомним, синоптики объявили штормовой прогноз с 12 по 14 ноября — скорость ветра в эти дни будет достигать 22-24 м/с, также ожидаются дожди и мокрый снег.

«„Автодорстрой“ готовит к дежурству оперативные бригады, которые будут выезжать для устранения последствий урагана. В субботу запланировано дежурство 93 единиц спецтехники в сутки. Это не только коммунальные дорожные машины и тракторы со щётками, которые будут убирать снег на дорогах и тротуарах, но и экипажи фронтальных погрузчиков и тракторов с ковшами», — рассказали в мэрии.

В случае ухудшения погодных условий на очистку улиц готовы выйти сформированные бригады МБУ «Благоустройство и озеленение» — 13 единиц техники.

Водителей призвали проявлять осторожность, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.