В Барнауле закатали пень в асфальт

В барнаульском дворе закатали свежеспиленный пень в асфальт, сообщается в паблике «Подслушано Барнаул».

По какому адресу рабочие решили таким образом починить дорогу, не уточняется.

В комментариях мэрия решила узнать номер дома, однако чиновникам на момент публикации этой новости никто не ответил.

21 августа жительница Рубцовска своими силами заделала огромную яму на дороге по улице Трактовой. Для этого горожанка использовала старые кирпичи.