Взлетно-посадочную полосу начали ремонтировать в барнаульском аэропорту

В аэропорту Барнаула стартовал ремонт взлётно-посадочной полосы, сообщает Barnaul22.

Дорожники осуществляют работы локальными картами, то есть обновляют покрытие частично. Самолётам это никак не мешает, потому что ремонт ведётся, когда полоса не задействована.

Общая площадь ремонта составляет около 14 тысяч кв. м. Все работы будут выполнены до 25 мая.

Ранее стало известно, что новый терминал барнаульского аэропорта построят в космической стилистике.