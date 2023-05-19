Барнаульца обвиняют в убийстве молодой девушки, к которой он пришёл в гости

38-летний мужчина пришёл домой к 20-летней жительнице краевой столицы — они познакомились в соцсетях. В ходе общения и распития спиртного он напал на неё

19 мая 2023, 18:28, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего барнаульца, которого обвиняют в убийстве 20-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что в начале января 2023 года мужчина пришёл в гости к девушке, с которой познакомился в соцсетях. В ходе общения и употребления спиртного он напал на ней, нанеся несколько ударов тупыми предметами по различным частям тела и задушил.

Чтобы избежать ответственности, он устроил в квартире беспорядок, чтобы замаскировать произошедшее под грабёж. Однако обмануть следователей и оперативников не удалось, которые в кратчайшее время задержали злоумышленника.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой, передали в суд.