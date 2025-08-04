Барнаульцев ожидают огромные пробки из-за масштабного ремонта дороги на Павловском тракте
Даже днем, когда дорожная обстановка на тракте обычно спокойная, водителям приходится притормаживать
04 августа 2025, 15:41, ИА Амител
В Барнауле образовался почти 700-метровый затор на Павловском тракте, где 4 августа стартовал масштабный ремонт дороги. Об этом сообщает сервис "Яндекс Пробки".
Напомним, реставрационные работы охватывают отрезок от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского.
«С понедельника латаем дырки. Это хороший знак», – отметил один из водителей в комментариях в "2ГИС".
Как подчеркнули в администрации Барнаула, специалисты в режиме реального времени отслеживают транспортную ситуацию на участке и готовы оперативно корректировать организацию движения.
Впрочем, автомобилистам рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами, чтобы избежать возможных пробок.
Стоит отметить, что пробки на Павловском тракте традиционно появляются вечером – дорожная обстановка ухудшается даже без ремонтных работ.
