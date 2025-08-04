В Барнауле начался масштабный ремонт дороги на Павловском тракте

После завершения ремонта подрядчики выполнят установку новых дорожных знаков и нанесут свежую разметку

04 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Ремонт дороги / Фото: Telegram-канал администрации

На Павловском тракте приступили к капитальному ремонту участка дороги в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в официальном Telegram-канале "Барнаул".

«Реставрационные работы охватывают отрезок от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского, где уже начаты подготовительные мероприятия. В настоящее время дорожные службы осуществляют фрезерование покрытия на участке между улицами Георгиева и Попова, что потребовало организации поэтапного ограничения движения по полосам», – говорится в сообщении.

Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту в режиме реального времени отслеживают транспортную ситуацию на ремонтируемом участке и при необходимости готовы оперативно корректировать организацию движения.

Автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность при проезде указанной зоны, соблюдать установленные временные ограничения скорости и обращать внимание на предупреждающие знаки. В качестве альтернативы водители могут воспользоваться объездными маршрутами, чтобы избежать возможных задержек.

После завершения всех работ на обновленном участке дороги будет проведен комплекс финальных мероприятий: установка современных дорожных знаков и нанесение новой разметки, что позволит значительно повысить безопасность транспортного потока.

Ранее в мэрии рассказали, какие дороги чинят в Барнауле.