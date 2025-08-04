В Барнауле начался масштабный ремонт дороги на Павловском тракте
После завершения ремонта подрядчики выполнят установку новых дорожных знаков и нанесут свежую разметку
04 августа 2025, 15:00, ИА Амител
На Павловском тракте приступили к капитальному ремонту участка дороги в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в официальном Telegram-канале "Барнаул".
«Реставрационные работы охватывают отрезок от улицы Георгиева до проезда Северного Власихинского, где уже начаты подготовительные мероприятия. В настоящее время дорожные службы осуществляют фрезерование покрытия на участке между улицами Георгиева и Попова, что потребовало организации поэтапного ограничения движения по полосам», – говорится в сообщении.
Специалисты комитета по дорожному хозяйству и транспорту в режиме реального времени отслеживают транспортную ситуацию на ремонтируемом участке и при необходимости готовы оперативно корректировать организацию движения.
Автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность при проезде указанной зоны, соблюдать установленные временные ограничения скорости и обращать внимание на предупреждающие знаки. В качестве альтернативы водители могут воспользоваться объездными маршрутами, чтобы избежать возможных задержек.
После завершения всех работ на обновленном участке дороги будет проведен комплекс финальных мероприятий: установка современных дорожных знаков и нанесение новой разметки, что позволит значительно повысить безопасность транспортного потока.
Ранее в мэрии рассказали, какие дороги чинят в Барнауле.
15:25:15 04-08-2025
А что армяне по ночам дороги не делают?
15:27:14 04-08-2025
Ну здравствуй новый треш дорожный.
Да, кого за капремонт Павлика предполагается отдать под суд? Уже назначили или в ходе ремонта определятся?