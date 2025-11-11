НОВОСТИОбщество

Барнаульцев приглашают создать новогодние игрушки для конкурса в зоопарке "Лесная сказка"

Жителям города предлагают проявить фантазию и подарить новогоднее настроение всему Барнаулу

11 ноября 2025, 12:27, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Лесная сказка" приглашает семьи Барнаула и Алтайского края принять участие в конкурсе "Новогоднее ЗООтворчество" в создании новогоднего волшебства – сделать своими руками игрушку для уличной елки.

Участникам предлагают сделать своими руками игрушку для уличной елки на одну из трех тем: "Животные: домашние и дикие", "Животные барнаульского зоопарка" и "Символ года".

Работы принимаются до 19 декабря в здании администрации зоопарка на улице Энтузиастов, 12. Главное условие – игрушки должны быть безопасными, устойчивыми к морозу и иметь петлю для крепления.

Лучшие поделки украсят главную елку зоопарка, а их авторы получат дипломы и подарки от организаторов – зоопарка и Алтайского завода прецизионных изделий. Торжественное открытие елки и награждение победителей состоится 26 декабря.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку в Барнауле планируют открыть 26 декабря на площади Свободы. На площади возведут новогодний городок. Поставка всех атрибутов, необходимых для праздничного оформления площадки, ожидается не позднее 10 декабря.

Барнаул Барнаульский зоопарк конкурсы Новый год
Читайте также в сюжете: Новый год - 2026

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров