Барнаульцев приглашают создать новогодние игрушки для конкурса в зоопарке "Лесная сказка"

Жителям города предлагают проявить фантазию и подарить новогоднее настроение всему Барнаулу

11 ноября 2025, 12:27, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Лесная сказка" приглашает семьи Барнаула и Алтайского края принять участие в конкурсе "Новогоднее ЗООтворчество" в создании новогоднего волшебства – сделать своими руками игрушку для уличной елки.

Участникам предлагают сделать своими руками игрушку для уличной елки на одну из трех тем: "Животные: домашние и дикие", "Животные барнаульского зоопарка" и "Символ года".

Работы принимаются до 19 декабря в здании администрации зоопарка на улице Энтузиастов, 12. Главное условие – игрушки должны быть безопасными, устойчивыми к морозу и иметь петлю для крепления.

Лучшие поделки украсят главную елку зоопарка, а их авторы получат дипломы и подарки от организаторов – зоопарка и Алтайского завода прецизионных изделий. Торжественное открытие елки и награждение победителей состоится 26 декабря.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку в Барнауле планируют открыть 26 декабря на площади Свободы. На площади возведут новогодний городок. Поставка всех атрибутов, необходимых для праздничного оформления площадки, ожидается не позднее 10 декабря.