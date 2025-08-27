Барнаульцы массово идут к психиатрам за справкой для ГАИ
Водители решили заранее оформить документы — перед повышением госпошлин
27 августа 2025, 17:48, ИА Амител
Водители наводнили психоневрологический диспансер Алтайской краевой психиатрической больницы. Как рассказали в медучреждении, автомобилисты получают справки от психиатра, обязательные для замены или получения водительских прав.
По словам главного специалиста-психиатра Алтайского края, заместителя главного врача психдиспансера Марины Вдовиной, резкий рост обращений связан с появившимися в СМИ публикациями о предстоящем увеличении госпошлины за услуги Госавтоинспекции. Водители решили заранее оформить документы, что и спровоцировало огромные очереди.
Чтобы справиться с потоком желающих, в диспансере уже удвоили число регистраторов. Кроме того, там рассматривают возможность расширения приема врачей-психиатров. По словам Вдовиной, сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы обслужить всех обратившихся максимально оперативно.
20:37:31 27-08-2025
"Действие водительских удостоверений, срок которых заканчивается в 2025 году, автоматически продлевается на 3 года. Например, если срок истекает в мае 2025 года, удостоверение будет считаться действительным до мая 2028 года". мвд.рф
06:23:55 28-08-2025
Гость (20:37:31 27-08-2025) "Действие водительских удостоверений, срок которых заканчива... "Повышения пенсионного возраста не будет" , вот люди и верят ... Хе-хе
07:50:30 28-08-2025
Гость (20:37:31 27-08-2025) "Действие водительских удостоверений, срок которых заканчива... Не у всех права выданы в 2015-м
10:31:56 28-08-2025
Гость (20:37:31 27-08-2025) "Действие водительских удостоверений, срок которых заканчива... Это по РФ, хочешь съездить за границу- меня права.
14:00:11 28-08-2025
Гость (10:31:56 28-08-2025) Это по РФ, хочешь съездить за границу- меня права....
Не свисти, для заграницы права делают в мфц пока еще за 1600, сроком на три года
19:51:22 28-08-2025
Гость (14:00:11 28-08-2025) Не свисти, для заграницы права делают в мфц пока еще за ... у них срок службы не может быть больше чем у российских.
23:08:05 28-08-2025
Гость (14:00:11 28-08-2025) Не свисти, для заграницы права делают в мфц пока еще за ... Для примера Казахстан, Киргизия и тд. Где можно ездить по нашим правам, да и в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии я ездил с нашими правами на прокатной машине. В Эмиратах тоже самое. Так что сам не свисти.