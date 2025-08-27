Барнаульцы массово идут к психиатрам за справкой для ГАИ

Водители решили заранее оформить документы — перед повышением госпошлин

27 августа 2025, 17:48, ИА Амител

Машина патруля ГАИ стоит на дороге / Фото: amic.ru

Водители наводнили психоневрологический диспансер Алтайской краевой психиатрической больницы. Как рассказали в медучреждении, автомобилисты получают справки от психиатра, обязательные для замены или получения водительских прав.

По словам главного специалиста-психиатра Алтайского края, заместителя главного врача психдиспансера Марины Вдовиной, резкий рост обращений связан с появившимися в СМИ публикациями о предстоящем увеличении госпошлины за услуги Госавтоинспекции. Водители решили заранее оформить документы, что и спровоцировало огромные очереди.

Чтобы справиться с потоком желающих, в диспансере уже удвоили число регистраторов. Кроме того, там рассматривают возможность расширения приема врачей-психиатров. По словам Вдовиной, сотрудники учреждения делают все возможное, чтобы обслужить всех обратившихся максимально оперативно.