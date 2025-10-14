"Ходила с тростью". Сибирячка отсудила 155 тысяч рублей за перелом на гололеде у магазина

По словам Виолетты, последствия травмы сохраняются до сих пор

Гололед / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

30-летняя жительница Новосибирска Виолетта получила компенсацию в размере 155 тысяч рублей после падения на обледеневшем крыльце магазина у метро "Студенческая". Инцидент произошел 20 января 2023 года, когда женщина поскользнулась на выходе из торговой точки, сообщает "КП-Новосибирск".

Как рассказала пострадавшая, после падения прохожие и продавец помогли ей добраться до дома, однако на следующий день потребовалась госпитализация. Медицинское обследование показало закрытый перелом лодыжки со смещением. Девушке потребовалась операция с установкой титановой пластины и длительный период реабилитации.

«В магазине мне сказали, что у них нет видеозаписи, что якобы крыльцо было чищеным и я сама виновата. Не получив ответа на претензию, я подала гражданский иск в Ленинский районный суд», – рассказывает Виолетта.

Ключевую роль в процессе сыграли показания бывшего продавца магазина, который подтвердил обстоятельства происшествия. После дачи показаний его уволили из торговой точки.

«В октябре прошлого года суд частично удовлетворил иск на 100 тысяч морального вреда, 50 тысяч рублей штрафа и 5 тысяч судебных расходов», – отметила девушка.

По словам Виолетты, последствия травмы сохраняются до сих пор: противопоказаны физические нагрузки, остались шрамы после операции. Она надеется, что этот случай заставит торговые предприятия более ответственно относиться к очистке прилегающих территорий в зимний период.