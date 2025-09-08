Барнаульцы недовольны дальнейшим отключением интернета

Третий день в центре города нет мобильной связи

08 сентября 2025, 20:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле вновь возникли проблемы со связью и подключением к мобильному интернету. В основном связь отсутствует в центре города. В районе ТЦ "Первомайский" связи нет.

Отмечается, что в Центральном районе Барнаула не работают мессенджеры, вызов такси и "Яндекс Карты".

С мая 2025 года в России начали регулярно фиксироваться случаи отключения мобильного интернета.

Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках.

Временные ограничения мобильной связи вводятся в связи с повышенными мерами безопасности – это позволяет снизить риски атак беспилотников. Уведомления о таких отключениях абоненты, как правило, не получают заранее.

На период действия ограничений очень трудно заказать такси, каршеринг и арендовать электросамокат. Приостанавливается также работа служб доставки еды и продуктов.

Во время ограничения мобильного интернета останутся доступными некоторые сервисы и сайты. Пока что в перечне несколько приложений: "ВКонтакте, сервисы "Госуслуг", платежная система "Мир" и другое. В Минцифры РФ подчеркнули, что список будет дополняться.