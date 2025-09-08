Барнаульцы недовольны дальнейшим отключением интернета
Третий день в центре города нет мобильной связи
08 сентября 2025, 20:30, ИА Амител
В Барнауле вновь возникли проблемы со связью и подключением к мобильному интернету. В основном связь отсутствует в центре города. В районе ТЦ "Первомайский" связи нет.
Отмечается, что в Центральном районе Барнаула не работают мессенджеры, вызов такси и "Яндекс Карты".
С мая 2025 года в России начали регулярно фиксироваться случаи отключения мобильного интернета.
Для повышения качества мобильной связи абонентов призвали отключить функцию голосовых звонков по LTE (VoLTE), "Звонки через 4G" или аналогичную в настройках.
Временные ограничения мобильной связи вводятся в связи с повышенными мерами безопасности – это позволяет снизить риски атак беспилотников. Уведомления о таких отключениях абоненты, как правило, не получают заранее.
На период действия ограничений очень трудно заказать такси, каршеринг и арендовать электросамокат. Приостанавливается также работа служб доставки еды и продуктов.
Во время ограничения мобильного интернета останутся доступными некоторые сервисы и сайты. Пока что в перечне несколько приложений: "ВКонтакте, сервисы "Госуслуг", платежная система "Мир" и другое. В Минцифры РФ подчеркнули, что список будет дополняться.
в смысле третий? у меня с середины июля
12:05:38 10-09-2025
Гость (20:42:54 08-09-2025) в смысле третий? у меня с середины июля... А у вас йота тоже не ловит?
22:09:58 08-09-2025
я ничего не скажу про Центр города , но на Остановках - Шиннй завод, Сады, Озёрная - интернет отсутствует !!!
Приложение "Умный транспорт" безмолвствует !!!
22:48:01 08-09-2025
Кто согласен на ущемление свободы ради безопасности, в итоге не получит ни свободы, ни безопасности (с)
04:01:41 09-09-2025
Гость (22:48:01 08-09-2025) Кто согласен на ущемление свободы ради безопасности, в итоге... А кто не согласен, что получит?
08:42:36 09-09-2025
Гость (04:01:41 09-09-2025) А кто не согласен, что получит?... Срок за экстремизм.
05:49:47 09-09-2025
Гость (22:48:01 08-09-2025) Кто согласен на ущемление свободы ради безопасности, в итоге...
Глупо
Настоящие герои от пуль не пригибаются?
Настоящие свободные люди в автомобиле ремнем безопасности не пристёгиваются?
Выпрыгни в окно, стань свободным?
Ладно автор. Возможно он провокатор.
Но те кто ему лайки ставит, они-то чем думают?
Что за инфантильность?
18:08:49 10-09-2025
Гость (22:48:01 08-09-2025) Кто согласен на ущемление свободы ради безопасности, в итоге... как же точно подмечено...
23:40:50 08-09-2025
Про третий день прикол 🤣 Вообще депутаты могли бы закон выпустить, что если есть ограничения, то и списания должны быть пропорционально, потребители-то почему платят полную цену за "недоинтернет"?
23:52:06 08-09-2025
у меня все работает. карты качаю заранее. То, что стало меньше или не стало совсем этих проклятых самокатов - супер! Просто отлично. только ради этого стоило отрубать и-нет. Доставка работает та, которой привыкли мы пользоваться, такси не вызываем, тк у каждого есть своя машина
10:27:26 09-09-2025
Гость (23:52:06 08-09-2025) у меня все работает. карты качаю заранее. То, что стало мень...
А еще можно отключить телефонную связь и вернуться к бумажным письмам и телеграфу. Ведь мы заранее закупили марки и конверты. Просто отлично, что никто не болтает в автобусе, только ради этого стоило отрубать сотовую связь :сарказм:
00:44:58 09-09-2025
Думаю выражу основную мысль барнаульцев: "Какого хрена?"
10:17:51 09-09-2025
Гость (00:44:58 09-09-2025) Думаю выражу основную мысль барнаульцев: "Какого хрена?" ... так выглядят последствия политической пассивности и незаинтересованности) пристегните ремни, это еще цветочки
03:42:27 09-09-2025
Очень приятно учить иностранный язык, когда интернет работает еле-еле; и, естественно, сайты со спряжениями, склонениями, переводчики – ни в каких "белых листах" не появятся, это же не от мэйл.ру – значит для государства не важно
05:00:35 09-09-2025
Белый интернет нас спасёт скоро. Ждём. Уже скоро.
05:45:10 09-09-2025
Статья почти полностью ложная.
В центре нет интернета уже как минимум полтора месяца. А не три дня.
И уже три-четыре дня в центре действует белый список, благодаря чему все сервисы Яндекс работают, включая такси, а также госуслуги, все сервисы VK и некоторые другие.
Пока не работают маркеты, хотя обещали что они будут в белом списке и приложения банков.
Т. е. ситуация совершенно не такая, как описывает автор статьи.
И он упустил возможность написать что-то полезное. Сложно было проверить приложениям на своем смартфоне?
17:53:42 09-09-2025
АлексейX (05:45:10 09-09-2025) Статья почти полностью ложная.В центре нет интернета уже... Посмотрел на "делайки" под обоими моими комментариями. И это все? Словесных аргументов, фактических обоснований своего мнения, никто сформулировать не может?
Или здесь одни школьники?
Повторю:
1. Интернета в центре Барнаула нет как минимум с начала августа. А вот сейчас, в течение последних четверых дней, он как раз заработал, по белому списку самых востребованных ресурсов.
2. Игнорирование мер по обеспечению своей и чужой безопасности это не свобода, а инфантилизм, т.е. детское поведение, если по простому.
22:46:42 09-09-2025
АлексейX (17:53:42 09-09-2025) Посмотрел на "делайки" под обоими моими комментариями. И это... К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. (с)
05:55:37 11-09-2025
АлексейX (17:53:42 09-09-2025) Посмотрел на "делайки" под обоими моими комментариями. И это... Интернета в центре города нет с конца июня. Живу в центре.
11:42:00 13-09-2025
АлексейX (17:53:42 09-09-2025) Посмотрел на "делайки" под обоими моими комментариями. И это... Какая опасность тебе здесь грозит, в Алтайском крае, г. Барнаул?
06:28:30 09-09-2025
Барнаул цы вообще вечно недовольные :)
07:59:45 09-09-2025
Я не думаю что ограничения помогают против атак беспилотников. Тогда почему НПЗ разбомбили? По всем признакам это переход исключительно на внутренний интернет. Скоро в стране всемирная паутина станет доступной лиш избранным, предполагаю я. Иначе как объяснить доступность отдельных сервисов, и увеличение из списка? Я живу на потоке, у нас связи нет с мая. То есть её просто отключили и не включали не разу. А дня 3 уже как стали появляться проблемы и с кабельным интернет. Так что по совокупности косвенных факторов, это не из за беспилотников.
11:12:44 09-09-2025
Аль Таф (07:59:45 09-09-2025) Я не думаю что ограничения помогают против атак беспилотнико... Да сразу понятно что готовят к белым спискам, беспелотнику интернет нафиг не нужён
08:10:34 09-09-2025
P.S.
А у меня вот ещё такой вопрос.мобильные операторы плату за услуги интернет берут в полном объёме. А по факту услуга не оказывается. В данном случае причины не важны. Под форс мажор эта ситуация не подпадает. Потому что форс мажором она была первый день. Ну максимум месяц. А потом было за ранее известно что услугу они оказать в полном объёме не смогут. Ни скидки на тарифы горожан, ни дополнительных компенсаций от операторов. Ничего. Хотите возврата интернет? Тогда подавайте в суд на операторов и требуйте ВОЗВРАТ СРЕДСТВ за не оказанные услуги. Если эти требования станут массовыми, связь вернут.
08:32:37 09-09-2025
Аль Таф (08:10:34 09-09-2025) P.S.А у меня вот ещё такой вопрос.мобильные операторы пл... В МТС пожаловались,что даже нет мобильной связи,не говоря про интернет. Зачем нужен телефон,если позвонить невозможно? 15% скидки ( только по тарифу ) делали на 1 месяц. Обеднели собственники оператора на 140 руб.
09:29:34 09-09-2025
Аль Таф (08:10:34 09-09-2025) P.S.А у меня вот ещё такой вопрос.мобильные операторы пл... Классический форс-мажор. От оператора связи ничего не зависит.
10:16:27 09-09-2025
Гость (09:29:34 09-09-2025) Классический форс-мажор. От оператора связи ничего не зависи... Я ещё раз повторяю, форс мажором она была первый месяц, когда не было известно об ограничениях. Со следующего отчётного месяца было доподлинно известно, что глушить интернет будут. А значит что это уже не форс мажор. Форс мажор это непредвиденность, то что прогнозировать невозможно. В данном случае это не так. Вам снова в школу нужно вы базовых вещей не понимаете.
14:02:21 09-09-2025
Гость (10:16:27 09-09-2025) Я ещё раз повторяю, форс мажором она была первый месяц, когд... Я не пойму, ты чего хочешь, чтоб тебе скидку 200 р за интернет дали или что? Это реально то что тебя волнует в жизни?
17:35:16 09-09-2025
Гость (14:02:21 09-09-2025) Я не пойму, ты чего хочешь, чтоб тебе скидку 200 р за интерн... Видимо да)))
08:38:16 09-09-2025
- "Временные ограничения мобильной связи вводятся в связи с повышенными мерами безопасности – это позволяет снизить риски атак беспилотников." ------------- Эта дурь докатилась и до чиновников Алтайского края. Выходит этот мир сходит с ума.
08:40:09 09-09-2025
Спросите людей которые работают на оборонку, им нравится что государство пытается обеспечить их безопасность. Я лично думаю что мы не обладаем всей информацией чтобы осуждать эти ограничения.
10:19:43 09-09-2025
Павел (08:40:09 09-09-2025) Спросите людей которые работают на оборонку, им нравится что...
Вот пусть около НПЗ и оборонных заводов и ставят глушилки, почему нормальные люди должны страдать? А сейчас какой-то цирк с конями: весь центр Барнаула глушат, зато около "памятника Дзержинскому" интернет прекрасно ловил вчера. Какой-то сюрреализм...
13:03:46 09-09-2025
Гость (10:19:43 09-09-2025) Вот пусть около НПЗ и оборонных заводов и ставят глушилк... "Нормальные люди должны страдать",а т.е. по Вашему мнению те кто работает на МО и обеспечивает безопасность -не нормальные люди?я правильно Вас понял?
00:48:38 10-09-2025
Дмитрий (13:03:46 09-09-2025) "Нормальные люди должны страдать",а т.е. по Вашему мнению те... Дрону интернет не нужен. Там другие технологии. Это всё враньё. Как и с серверами Ютуба, которые внезапно "устарели". Но время от времени работают, как новенькие.
12:52:31 09-09-2025
Павел (08:40:09 09-09-2025) Спросите людей которые работают на оборонку, им нравится что... Гость, борются не за безопасность, а с Правдой.
08:51:48 09-09-2025
Никаких официальных обоснований нам даже не дают. Появляются робкие статьи как это для слива негатива Адекватности уже ждать не приходится.
08:52:52 09-09-2025
Вообще то не три дня, а уже около 2 месяцев в центре, от площади победы до геомаркета нет мобильного интернета. Корреспондент Амик, ты что, с луны свалился??!
16:49:56 09-09-2025
Наблюдатель (08:52:52 09-09-2025) Вообще то не три дня, а уже около 2 месяцев в центре, от пло... С 3 июля отключили район Н-Веста, неделю не было, потом на несколько дней включался! В августе та же песня! С 26 авг. по 5 сентября не ьыло наглухо, ни днем, ни ночью! Мобильный банк не работал, что-то оплатить невозможно!
Где мы и где приграничные районы! С реальной угрозой!
10:42:49 09-09-2025
Какие три дня? Это враньё. Как минимум уже два месяца нет инета ни в центре, ни в районе Потока, Калинина где заводы. Лучше бы ловили и выявляли тех кто беспилотники по регионам развозит и штампует
11:14:53 09-09-2025
Юлия (10:42:49 09-09-2025) Какие три дня? Это враньё. Как минимум уже два месяца нет ин... Вы видели у нас хоть один боевой беспелотник? Их выдумали чтобы приучить к белым спискам
00:00:17 10-09-2025
Lexluter (11:14:53 09-09-2025) Вы видели у нас хоть один боевой беспелотник? Их выдумали чт... Что такое беспелотник?
13:07:19 09-09-2025
Юлия (10:42:49 09-09-2025) Какие три дня? Это враньё. Как минимум уже два месяца нет ин...
А Вы думаете это реально-проверить каждую фуру или грузовик на наличие беспилотных аппаратов?
16:22:20 09-09-2025
Дмитрий (13:07:19 09-09-2025) А Вы думаете это реально-проверить каждую фуру или грузо... При желании, легко проверить все фуры. Но, проще отключить интерент, оставив вк, дзен и макс
11:15:10 09-09-2025
С Дня Города ничего не работает, до этого хоть как-то шевелилось на Советской. Оператор аж 50р компенсировал. Уродство какое-то.
11:21:16 09-09-2025
Гость (11:15:10 09-09-2025) С Дня Города ничего не работает, до этого хоть как-то шевели... Да с июля месяца не работает нормально мобильный интернет
12:04:26 09-09-2025
Юлия (10:42:49 09-09-2025) Какие три дня? Это враньё. Как минимум уже два месяца нет ин... Вы видели у нас хоть один боевой беспелотник? Их выдумали чтобы приучить к белым спискам
13:12:06 09-09-2025
Lexluter (12:04:26 09-09-2025) Вы видели у нас хоть один боевой беспелотник? Их выдумали чт...
А когда Вы его увидите, будет уже поздно!!!
Если Вас уберёг бог и Вы не видели результат их работы своими глазами и не пробовали его сбить своими руками из оружия-не нужно говорить что все это ерунда!
Любая мера безопасности хороша-пусть лучше интернета не будет,но Вы и Ваши близкие будите ЖИТЬ!
13:43:11 09-09-2025
Гость (13:12:06 09-09-2025) А когда Вы его увидите, будет уже поздно!!!Если Вас ... Как беспилотники летят через леса где нет мобильного интернета?
15:21:55 09-09-2025
Гость (13:43:11 09-09-2025) Как беспилотники летят через леса где нет мобильного интерне... по gps / никогда не было беспилотника?
20:25:54 09-09-2025
Гость (15:21:55 09-09-2025) по gps / никогда не было беспилотника?... Вот в чем дело, gps то работает в городе, тогда что это за безопасность
20:58:19 09-09-2025
Гость (20:25:54 09-09-2025) Вот в чем дело, gps то работает в городе, тогда что это за б... Мдя. GPS - не может достаточно точно навести дрон. НПЗ- легко, там все что хочешь может гореть, а вот точечная цель нужно FPV и интернет/
21:13:57 09-09-2025
Гость (20:58:19 09-09-2025) Мдя. GPS - не может достаточно точно навести дрон. НПЗ- легк... А в интернете пишут, что "Точность определения координат с помощью GPS (Global Positioning System) зависит от условий и типа устройства. Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости — примерно 6–8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции. В некоторых странах (США, Индия, Япония, Канада) погрешность может быть снижена до 1–2 метров благодаря использованию станций, передающих поправки для дифференциального режима.". Вот тебе и МДЯ...
21:24:50 09-09-2025
Гость (21:13:57 09-09-2025) А в интернете пишут, что "Точность определения координат с п... Ты еще надписи с заборов в качестве примера приведи. Мдя. Специалист!
21:34:13 09-09-2025
Гость (21:24:50 09-09-2025) Ты еще надписи с заборов в качестве примера приведи. Мдя. С... Заборы читать я тебе оставляю. Ты же в полдюймовую трубу ядрену бонбу с помощью интернета мобильного положить можешь. P.s. за забор со словом из трех букв не заходи, дрова оттуда давно вывезли. Поимеешь только слово из трех букв.
21:50:57 09-09-2025
Гость (21:34:13 09-09-2025) Заборы читать я тебе оставляю. Ты же в полдюймовую трубу ядр... Гость, ты так запутал свои мысли, что ни черта не понятно. Может бредишь к случаю?
22:02:15 09-09-2025
Гость (21:34:13 09-09-2025) Заборы читать я тебе оставляю. Ты же в полдюймовую трубу ядр... В том то и дело. На НПЗ горит все, для поражения точечной цели ) залететь в форточку) надо FPV. Те же самолеты именно так и уничтожали? глазками, глазками. Но для тебя и 6-8 м высокоточный удар.
17:47:27 09-09-2025
Гость (13:43:11 09-09-2025) Как беспилотники летят через леса где нет мобильного интерне... Есть те,которые летят уже по заданным координатам-от них конечно отключение интернета не поможет,но как показал Иркутск-проще запустить мавики,чем пересекать границу на большом бала
Я своими глазами видел,как при отключении интернета и сотовой связи бпла становятся не управляемыми!
Тут говорили,что у горожан не спрашивали нужна ли им безопасность и вдруг стали заботится о их безопасности -Это хорошо,что по городу ничего не прилетело ещё,но если бы прилетело-вы бы все подняли тут шум "почему это допустили, почему не приняли меры и т.д."
Это сущность большинства людей-быть вечно чем-то недовольными!
20:27:53 09-09-2025
Дмитрий (17:47:27 09-09-2025) Есть те,которые летят уже по заданным координатам-от них кон... Когда беспилотник увидет поселок ильича он развернется и улетит
12:13:49 09-09-2025
Зона где нет интернета стала ещё больше! А эти сервисы про которые везде пишут не работают
12:34:25 09-09-2025
ВОо-о-о-т, уже подумываю отказаться от сотовой.
13:00:51 09-09-2025
Гость (12:34:25 09-09-2025) ВОо-о-о-т, уже подумываю отказаться от сотовой.... Гость, умных мало, а дураков много, до последнего вздоха будут держаться за эту соломинку.
13:45:13 09-09-2025
Все лето был в Питере, но такого беспредела с сотовой связью как в Барнауле там нет. Там тоже есть трудности, по связи, но они локальны и не надолго. Кроме того, там МЧС предупреждает о угрозах, в Барнауле ничего этого нет. Следил из Питера, что происходит с интернетом в Барнауле, был очень удивлен, тем более было с чем сравнивать.
15:09:04 09-09-2025
Гость (13:45:13 09-09-2025) Все лето был в Питере, но такого беспредела с сотовой связью... Когда Власть работать не умеет, все достигается только запретами. Хотя большинство горожан не просили об обеспечении их безопасности, но власть это сделала! Зато не сделала много другого, о чем действительно просят барнаульцы.
15:33:23 09-09-2025
В субботу вообще ничего не работало. Прошёлся от " Изумрудного" до Партизанской, заруливая во дворы - полный глушняк. И СБЕР и ВТБ. В офисе "Билайн"а руками разводят. Т.Е. я 50 Гб мобильного оплачиваю, видимо, в качестве благотворительности? В воскресенье был в 100 км от Барнаула - в деревне- ВСЁ работало- включая Ютуб. Обратно возвращались- едва к городу подъехали- опять кранты. Они этой мантрой про беспилотники уже даже не бесят- тошнит уже от всего происходящего..
15:58:01 10-09-2025
В индустриальном районе асё работает,а в центре одни администрации и чиновнички очень боятся за свою безопасность...
19:51:53 10-09-2025
Гость (15:58:01 10-09-2025) В индустриальном районе асё работает,а в центре одни админи... в аэропорту тоже?