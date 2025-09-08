Сервисы, которые будут работать даже при ограниченном мобильном интернете. Список
Операторы связи сделают доступными важные сервисы и сайты
08 сентября 2025, 15:32, ИА Амител
Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Во время ограничения мобильного интернета останутся доступными некоторые сервисы и сайты. Пока что есть несколько таких важных приложений, но список будет дополняться, подчеркнули в Минцифры РФ. На данный момент список выглядит таким образом.
Сервисы, которые будут работать даже при выключенном интернете / Инфографика: amic.ru
Сейчас операторы в пилотном режиме обеспечивают доступность к следующим сервисам и сайтам:
- сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max;
- сервисы "Госуслуг";
- сервисы "Яндекса";
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- "Дзен";
- Rutube;
- официальный сайт платежной системы "Мир";
- сайты правительства и администрации президента России;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
Читайте также в сюжете: Интернет лег и не встает
15:49:45 08-09-2025
2Гис без интернета не покпзывает геолокацию ребёнка.
Транспорт в городе ходит как ему взбредёт
Хотят отображаются на картк, хотят нет
15:50:33 08-09-2025
хорошо зашла новость! это вам не железный занавес это гораздо круче))))
16:06:01 08-09-2025
Так если какие- то сайты могут работать, а какие- то нет, то....Но в общем вы поняли.
16:15:59 08-09-2025
сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru;
сервисы "Яндекса";
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
Avito;
"Дзен";
Rutube;
федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
Да уж. Самые необходимые...
16:19:11 08-09-2025
Банковские приложения сегодня не работают в Барнауле на мобильном интернете
16:21:29 08-09-2025
Гость (16:19:11 08-09-2025) Банковские приложения сегодня не работают в Барнауле на моби... Втб не пашет. Газсопрем тоже, хотя он в списке есть.
16:35:48 08-09-2025
Гость (16:21:29 08-09-2025) Втб не пашет. Газсопрем тоже, хотя он в списке есть.... Т банка приложение тоже не работает
16:37:01 08-09-2025
Сбер тоже не пашет
17:22:52 08-09-2025
Яшу включили, а Максимку побородили.
17:46:06 08-09-2025
Написано будут. Сейчас фактически не работают. А когда это «будут» наступит?
22:39:20 08-09-2025
Гость (17:46:06 08-09-2025) Написано будут. Сейчас фактически не работают. А когда это «...
Скоро
19:27:46 08-09-2025
Решайте господа правители, что вам дороже. Заводы с администрациями.
Или дети без геолокации , которые не могут уехать на общественном транспорте, который работает как вздумает хозяин. И родители не видят их по геолокации, чтобы как то им помочь
10:30:28 09-09-2025
Гость (19:27:46 08-09-2025) Решайте господа правители, что вам дороже. Заводы с админист... Господа? Правители (галактики видимо, не меньше)? Вы в коленопреклоненной позе писали свой комент?
15:33:24 10-09-2025
Гость (19:27:46 08-09-2025) Решайте господа правители, что вам дороже. Заводы с админист... Может быть пора начинать уже учить деток ориентироваться на местности?
А то отупение (читай - деградация) некоторых слоёв населения уже шкАлит..
19:51:27 08-09-2025
Операторы связи сделают доступными важные сервисы и сайты/// получается всё-таки операторы связи и блочат инет, а абонентскую плату берут по полной
20:41:33 08-09-2025
А если просто не ограничивать мобильный интернет? А вдруг враг листовки разбросает? )))
13:25:20 09-09-2025
Гость (20:41:33 08-09-2025) А если просто не ограничивать мобильный интернет? А вдруг вр...
То запретят бумагу и буквы
23:13:02 08-09-2025
Хотел открыть сбер сегодня, не открылся.
10:02:50 09-09-2025
одноклассники, вк и макс - самые нужные сервисы?!
10:04:42 09-09-2025
Поставил распиаренный Макс, думал может он хоть заработает, в списке то есть. Ага, как бы не так, сообщения также не уходят и не приходят, с коллегой за соседним столом пытались связаться, хотя показывает что сеть есть, максимум палок и даже 4G+ горит. Сообщения ушли только при переходе на Wi-Fi, так что не работает это через мобильный инет, давят его как и прежде. Оператор Мегафон
13:55:17 09-09-2025
У нас на работе в одном кабинете нет связи именно у билайна, хотя мегафон и мтс работает. А в кабинете рядом с нами но с окнами на другую сторону все работает.