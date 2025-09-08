Операторы связи сделают доступными важные сервисы и сайты

08 сентября 2025, 15:32, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Во время ограничения мобильного интернета останутся доступными некоторые сервисы и сайты. Пока что есть несколько таких важных приложений, но список будет дополняться, подчеркнули в Минцифры РФ. На данный момент список выглядит таким образом.

Сервисы, которые будут работать даже при выключенном интернете / Инфографика: amic.ru

Сейчас операторы в пилотном режиме обеспечивают доступность к следующим сервисам и сайтам: