Сервисы, которые будут работать даже при ограниченном мобильном интернете. Список

Операторы связи сделают доступными важные сервисы и сайты

08 сентября 2025, 15:32, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Во время ограничения мобильного интернета останутся доступными некоторые сервисы и сайты. Пока что есть несколько таких важных приложений, но список будет дополняться, подчеркнули в Минцифры РФ. На данный момент список выглядит таким образом.    

Сервисы, которые будут работать даже при выключенном интернете / Инфографика: amic.ru

Сейчас операторы в пилотном режиме обеспечивают доступность к следующим сервисам и сайтам:

  • сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru и национальный мессенджер Max;
  • сервисы "Госуслуг";
  • сервисы "Яндекса";
  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • "Дзен";
  • Rutube;
  • официальный сайт платежной системы "Мир";
  • сайты правительства и администрации президента России;
  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
  • операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
Интернет / Фото: amic.ru

Точки бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула. Список

В основном сеть предоставлена у ресторанов и кафе
интернет инфографика приложения
Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

15:49:45 08-09-2025

2Гис без интернета не покпзывает геолокацию ребёнка.
Транспорт в городе ходит как ему взбредёт
Хотят отображаются на картк, хотят нет

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

15:50:33 08-09-2025

хорошо зашла новость! это вам не железный занавес это гораздо круче))))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:01 08-09-2025

Так если какие- то сайты могут работать, а какие- то нет, то....Но в общем вы поняли.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:59 08-09-2025

сервисы "ВКонтакте", "Oдноклассники", Mail.ru;
сервисы "Яндекса";
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
Avito;
"Дзен";
Rutube;
федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

Да уж. Самые необходимые...

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:11 08-09-2025

Банковские приложения сегодня не работают в Барнауле на мобильном интернете

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:29 08-09-2025

Гость (16:19:11 08-09-2025) Банковские приложения сегодня не работают в Барнауле на моби... Втб не пашет. Газсопрем тоже, хотя он в списке есть.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
kenny

16:35:48 08-09-2025

Гость (16:21:29 08-09-2025) Втб не пашет. Газсопрем тоже, хотя он в списке есть.... Т банка приложение тоже не работает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
kenny

16:37:01 08-09-2025

Сбер тоже не пашет

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:52 08-09-2025

Яшу включили, а Максимку побородили.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:46:06 08-09-2025

Написано будут. Сейчас фактически не работают. А когда это «будут» наступит?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алекс

22:39:20 08-09-2025

Гость (17:46:06 08-09-2025) Написано будут. Сейчас фактически не работают. А когда это «...
Скоро

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:27:46 08-09-2025

Решайте господа правители, что вам дороже. Заводы с администрациями.
Или дети без геолокации , которые не могут уехать на общественном транспорте, который работает как вздумает хозяин. И родители не видят их по геолокации, чтобы как то им помочь

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:28 09-09-2025

Гость (19:27:46 08-09-2025) Решайте господа правители, что вам дороже. Заводы с админист... Господа? Правители (галактики видимо, не меньше)? Вы в коленопреклоненной позе писали свой комент?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
@

15:33:24 10-09-2025

Гость (19:27:46 08-09-2025) Решайте господа правители, что вам дороже. Заводы с админист... Может быть пора начинать уже учить деток ориентироваться на местности?
А то отупение (читай - деградация) некоторых слоёв населения уже шкАлит..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:27 08-09-2025

Операторы связи сделают доступными важные сервисы и сайты/// получается всё-таки операторы связи и блочат инет, а абонентскую плату берут по полной

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:33 08-09-2025

А если просто не ограничивать мобильный интернет? А вдруг враг листовки разбросает? )))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:20 09-09-2025

Гость (20:41:33 08-09-2025) А если просто не ограничивать мобильный интернет? А вдруг вр...
То запретят бумагу и буквы

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:02 08-09-2025

Хотел открыть сбер сегодня, не открылся.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:02:50 09-09-2025

одноклассники, вк и макс - самые нужные сервисы?!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:42 09-09-2025

Поставил распиаренный Макс, думал может он хоть заработает, в списке то есть. Ага, как бы не так, сообщения также не уходят и не приходят, с коллегой за соседним столом пытались связаться, хотя показывает что сеть есть, максимум палок и даже 4G+ горит. Сообщения ушли только при переходе на Wi-Fi, так что не работает это через мобильный инет, давят его как и прежде. Оператор Мегафон

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:17 09-09-2025

У нас на работе в одном кабинете нет связи именно у билайна, хотя мегафон и мтс работает. А в кабинете рядом с нами но с окнами на другую сторону все работает.

  0 Нравится
Ответить
