Точки бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула. Список

В основном сеть предоставлена у ресторанов и кафе

20 августа 2025, 15:25, ИА Амител

В центре Барнаула появилась карта точек бесплатного Wi-Fi. Список подготовила партия "Новые люди".  

Список бесплатных точек Wi-Fi в центре Барнаула:

  • ТРЦ "Галактика", проспект Строителей, 117;

  • ресторан Damiani, проспект Строителей, 33;

  • кафе "Вилка Ложка", проспект Строителей, 18 к. 1;

  • кафе быстрого питания "Грильница", проспект Социалистический, 130;

  • ресторан "Иероглиф", проспект Социалистический, 109;

  • "Кинза и мята", проспект Социалистический, 116;

  • ТЦ "Россия", проспект Ленина, 71;

  • кафе "Буфетъ", проспект Ленина, 82;

  • ресторан "КуКу", проспект Калинина, 1а;

  • ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в;

  • кофейня Green House, проспект Ленина, 64;

  • Нулевой километр, уличная сеть, проспект Ленина, 56;

  • кофейня "Центральная", проспект Ленина, 57;

  • гостиница "Колос", улица Молодежная, 25;

  • кофейня Freeman's, улица Мерзликина, 8;

  • кафе "Лукошко", проспект Красноармейский, 79;

  • ТРЦ "Гулливер Парк", проспект Красноармейский, 51а;

  • ресторан "Мятный карась", улица Партизанская, 92;

  • ТРЦ "Сити центр", проспект Красноармейский, 47а;

  • кофейня Freeman's, улица Пролетарская, 151;

  • кафе "Вилка Ложка", улица Анатолия, 83;

  • кафе Plaza, проспект Красноармейский, 25;

  • кафе "Вилка Ложка", проспект Ленина, 10;

  • кофейня "Йель", проспект Ленина, 42;

  • кафе "Сковородовна", улица Чкалова, 66.

За последние недели в Барнауле наблюдается масштабный сбой мобильной связи, парализовавший ключевые сферы жизни города. Жители не могут совершать транзакции через банкоматы, пользоваться онлайн-сервисами и вызывать такси через приложения. 

Проблемы возникают преимущественно в центре города, а сталкивались с ними клиенты "Билайна", "Теле2" и МТС. 

В официальном комментарии властей сообщается, что в условиях отсутствия стабильного интернета барнаульцам рекомендовано подключаться к сетям Wi-Fi. Напомним, что большинство коммерческих объектов предоставляет доступ через публичные точки с авторизацией, соответствующей требованиям российского законодательства.

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

"Работает слабенько". Что происходит с мобильным интернетом в городах Сибири

Сибиряки начали жаловаться на проблемы с мобильным интернетом со второй половины июля
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

15:29:59 20-08-2025

Ничего не хапним с этих Вай-Фаев?))

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:13:58 20-08-2025

Верните мобильный интернет! Так то я за него деньги плачу - а услугу не получаю! Это очень похоже на мошенничество!

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:39 20-08-2025

Гость (16:13:58 20-08-2025) Верните мобильный интернет! Так то я за него деньги плачу - ... Всё верно.
Операторы несут убытки от этого. Наплакались, чтобы в мессенджерах не работала голосовая и видеосвязь.
А мы как же? Тоже несем в своем роде убытки.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:27 20-08-2025

Гость (16:31:39 20-08-2025) Всё верно.Операторы несут убытки от этого. Наплакались, ... Убытки у населения,которое платит операторам,но услуги не получает.

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:20 20-08-2025

А когда общедоступный вай-фай появится на аллеях, в парках, общественном транспорте, театрах и музеях?

  Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:41 09-09-2025

Кстати, билайн уже вывел пакет СМС из тарифа Up (который с драконом). Теперь, без мобильного интернета, приходится вспоминать про СМС-ки, но теперь за дополнительную плату. ФАС молчит, естессно.

  Нравится
Ответить
