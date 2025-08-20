Точки бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула. Список

В основном сеть предоставлена у ресторанов и кафе

20 августа 2025, 15:25, ИА Амител

В центре Барнаула появилась карта точек бесплатного Wi-Fi. Список подготовила партия "Новые люди".

Список бесплатных точек Wi-Fi в центре Барнаула:

ТРЦ "Галактика", проспект Строителей, 117;

ресторан Damiani, проспект Строителей, 33;

кафе "Вилка Ложка", проспект Строителей, 18 к. 1;

кафе быстрого питания "Грильница", проспект Социалистический, 130;

ресторан "Иероглиф", проспект Социалистический, 109;

"Кинза и мята", проспект Социалистический, 116;

ТЦ "Россия", проспект Ленина, 71;

кафе "Буфетъ", проспект Ленина, 82;

ресторан "КуКу", проспект Калинина, 1а;

ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в;

кофейня Green House, проспект Ленина, 64;

Нулевой километр, уличная сеть, проспект Ленина, 56;

кофейня "Центральная", проспект Ленина, 57;

гостиница "Колос", улица Молодежная, 25;

кофейня Freeman's, улица Мерзликина, 8;

кафе "Лукошко", проспект Красноармейский, 79;

ТРЦ "Гулливер Парк", проспект Красноармейский, 51а;

ресторан "Мятный карась", улица Партизанская, 92;

ТРЦ "Сити центр", проспект Красноармейский, 47а;

кофейня Freeman's, улица Пролетарская, 151;

кафе "Вилка Ложка", улица Анатолия, 83;

кафе Plaza, проспект Красноармейский, 25;

кафе "Вилка Ложка", проспект Ленина, 10;

кофейня "Йель", проспект Ленина, 42;

кафе "Сковородовна", улица Чкалова, 66.

За последние недели в Барнауле наблюдается масштабный сбой мобильной связи, парализовавший ключевые сферы жизни города. Жители не могут совершать транзакции через банкоматы, пользоваться онлайн-сервисами и вызывать такси через приложения.

Проблемы возникают преимущественно в центре города, а сталкивались с ними клиенты "Билайна", "Теле2" и МТС.

В официальном комментарии властей сообщается, что в условиях отсутствия стабильного интернета барнаульцам рекомендовано подключаться к сетям Wi-Fi. Напомним, что большинство коммерческих объектов предоставляет доступ через публичные точки с авторизацией, соответствующей требованиям российского законодательства.