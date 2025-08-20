Точки бесплатного Wi-Fi в центре Барнаула. Список
В основном сеть предоставлена у ресторанов и кафе
20 августа 2025, 15:25, ИА Амител
В центре Барнаула появилась карта точек бесплатного Wi-Fi. Список подготовила партия "Новые люди".
Список бесплатных точек Wi-Fi в центре Барнаула:
ТРЦ "Галактика", проспект Строителей, 117;
ресторан Damiani, проспект Строителей, 33;
кафе "Вилка Ложка", проспект Строителей, 18 к. 1;
кафе быстрого питания "Грильница", проспект Социалистический, 130;
ресторан "Иероглиф", проспект Социалистический, 109;
"Кинза и мята", проспект Социалистический, 116;
ТЦ "Россия", проспект Ленина, 71;
кафе "Буфетъ", проспект Ленина, 82;
ресторан "КуКу", проспект Калинина, 1а;
ТРЦ "Пионер", проспект Ленина, 102в;
кофейня Green House, проспект Ленина, 64;
Нулевой километр, уличная сеть, проспект Ленина, 56;
кофейня "Центральная", проспект Ленина, 57;
гостиница "Колос", улица Молодежная, 25;
кофейня Freeman's, улица Мерзликина, 8;
кафе "Лукошко", проспект Красноармейский, 79;
ТРЦ "Гулливер Парк", проспект Красноармейский, 51а;
ресторан "Мятный карась", улица Партизанская, 92;
ТРЦ "Сити центр", проспект Красноармейский, 47а;
кофейня Freeman's, улица Пролетарская, 151;
кафе "Вилка Ложка", улица Анатолия, 83;
кафе Plaza, проспект Красноармейский, 25;
кафе "Вилка Ложка", проспект Ленина, 10;
кофейня "Йель", проспект Ленина, 42;
кафе "Сковородовна", улица Чкалова, 66.
За последние недели в Барнауле наблюдается масштабный сбой мобильной связи, парализовавший ключевые сферы жизни города. Жители не могут совершать транзакции через банкоматы, пользоваться онлайн-сервисами и вызывать такси через приложения.
Проблемы возникают преимущественно в центре города, а сталкивались с ними клиенты "Билайна", "Теле2" и МТС.
В официальном комментарии властей сообщается, что в условиях отсутствия стабильного интернета барнаульцам рекомендовано подключаться к сетям Wi-Fi. Напомним, что большинство коммерческих объектов предоставляет доступ через публичные точки с авторизацией, соответствующей требованиям российского законодательства.
15:29:59 20-08-2025
Ничего не хапним с этих Вай-Фаев?))
16:13:58 20-08-2025
Верните мобильный интернет! Так то я за него деньги плачу - а услугу не получаю! Это очень похоже на мошенничество!
16:31:39 20-08-2025
Гость (16:13:58 20-08-2025) Верните мобильный интернет! Так то я за него деньги плачу - ... Всё верно.
Операторы несут убытки от этого. Наплакались, чтобы в мессенджерах не работала голосовая и видеосвязь.
А мы как же? Тоже несем в своем роде убытки.
20:27:27 20-08-2025
Гость (16:31:39 20-08-2025) Всё верно.Операторы несут убытки от этого. Наплакались, ... Убытки у населения,которое платит операторам,но услуги не получает.
19:09:20 20-08-2025
А когда общедоступный вай-фай появится на аллеях, в парках, общественном транспорте, театрах и музеях?
14:11:41 09-09-2025
Кстати, билайн уже вывел пакет СМС из тарифа Up (который с драконом). Теперь, без мобильного интернета, приходится вспоминать про СМС-ки, но теперь за дополнительную плату. ФАС молчит, естессно.