Кстати, женщины острее реагируют на поведение коллег

30 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Барнауле 13% трудоустроенных жителей заявили, что поведение коллег - это главный источник стресса на работе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее», - говорится в исследовании.

Барнаульцы отмечают следующие источники стресса на работе:

поведение коллег - 13%;

отношение руководства - 10%);

непрофессионализм команды - 9%;

низкая зарплата - 8%;

непрофессионализм начальства - 7%;

поведение клиентов - 7%;

нечетко сформулированные задачи - 5%;

высокая нагрузка - 5%;

отсутствие организованности на работе - 5%.