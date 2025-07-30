Барнаульцы нервничают на работе из-за низкой зарплаты и глупых коллег
Кстати, женщины острее реагируют на поведение коллег
30 июля 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле 13% трудоустроенных жителей заявили, что поведение коллег - это главный источник стресса на работе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее», - говорится в исследовании.
Барнаульцы отмечают следующие источники стресса на работе:
- поведение коллег - 13%;
- отношение руководства - 10%);
- непрофессионализм команды - 9%;
- низкая зарплата - 8%;
- непрофессионализм начальства - 7%;
- поведение клиентов - 7%;
- нечетко сформулированные задачи - 5%;
- высокая нагрузка - 5%;
- отсутствие организованности на работе - 5%.
«Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов», - выяснили социологи.
15:20:30 30-07-2025
Т.е. нервничают высокооплачиваемые умные.
15:27:55 30-07-2025
Гость (15:20:30 30-07-2025) Т.е. нервничают высокооплачиваемые умные.... А тупые не нервничают, их все устраивает.
18:53:05 30-07-2025
Гость (15:27:55 30-07-2025) А тупые не нервничают, их все устраивает.... Тупым, че нервничать они тупят))
15:26:20 30-07-2025
непрофессионализм начальства - 7%;
= Это-да!
15:50:00 30-07-2025
Знавал я одного такого, руководителя АТИ (без мата двух слов связать не может).
22:48:29 30-07-2025
Гость (15:50:00 30-07-2025) Знавал я одного такого, руководителя АТИ (без мата двух слов... а менеджмент там?? это же просто швах! особенно есть какой-то престарелый с усами. вот портит он предприятию доходы знатно
16:03:33 30-07-2025
Чисто Барнаульская проблема. Больше нигде такого нет )))