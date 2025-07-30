НОВОСТИОбщество

Барнаульцы нервничают на работе из-за низкой зарплаты и глупых коллег

Кстати, женщины острее реагируют на поведение коллег

30 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Барнауле 13% трудоустроенных жителей заявили, что поведение коллег - это главный источник стресса на работе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«В сослуживцах раздражает токсичность, склонность к сплетням, грубость, недоброжелательность, стервозность, глупость, суетливость и прочее», - говорится в исследовании.

Барнаульцы отмечают следующие источники стресса на работе:

  • поведение коллег - 13%;
  • отношение руководства - 10%);
  • непрофессионализм команды - 9%;
  • низкая зарплата - 8%;
  • непрофессионализм начальства - 7%;
  • поведение клиентов - 7%;
  • нечетко сформулированные задачи - 5%;
  • высокая нагрузка - 5%;
  • отсутствие организованности на работе - 5%.

«Мужчины чаще испытывают стресс из-за некомпетентности начальства, недостаточной оплаты труда, выплат с задержками и большой нагрузки, тогда как женщины острее реагируют на поведение коллег, руководства и клиентов», - выяснили социологи.

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:20:30 30-07-2025

Т.е. нервничают высокооплачиваемые умные.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:55 30-07-2025

Гость (15:20:30 30-07-2025) Т.е. нервничают высокооплачиваемые умные.... А тупые не нервничают, их все устраивает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:53:05 30-07-2025

Гость (15:27:55 30-07-2025) А тупые не нервничают, их все устраивает.... Тупым, че нервничать они тупят))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:26:20 30-07-2025

непрофессионализм начальства - 7%;
= Это-да!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:00 30-07-2025

Знавал я одного такого, руководителя АТИ (без мата двух слов связать не может).

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:48:29 30-07-2025

Гость (15:50:00 30-07-2025) Знавал я одного такого, руководителя АТИ (без мата двух слов... а менеджмент там?? это же просто швах! особенно есть какой-то престарелый с усами. вот портит он предприятию доходы знатно

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:33 30-07-2025

Чисто Барнаульская проблема. Больше нигде такого нет )))

  -15 Нравится
Ответить
