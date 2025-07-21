Уволю, если будешь работать! Как жителей Алтая насильно принуждают к отпуску
В крае 13% работников к середине года до сих пор не определились – будут ли они отдыхать
21 июля 2025, 13:15, ИА Амител
В Алтайском крае 26% трудоустроенных жителей не собираются в этом году идти в отпуск даже несмотря на то, что начальство не одобряет такое решение, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
"При этом 13% жителей края сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск", – говорится в исследовании.
На вопрос, какие методы используют работодатели, чтобы принуждать сотрудников к отпуску, большинство опрошенных ответили, что в обычно в ход идут уговоры.
Чтобы отправить сотрудника в отпуск, работодатели:
- настойчиво напоминают об отдыхе – 75%;
- угрожают списать отпускные дни без выплат – 10%;
- угрожают лишить премии – 5%;
- угрожают увольнением – 3%.
Чаще всего это происходит с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), а также с работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%).
Не хотят идти в отпуск чаще всего представители сферы "Домашний, обслуживающий персонал" (27%) и "Автомобильный бизнес" (22%).
Ранее социологи выяснили, сколько жителей Алтайского края готовы потратить на отпуск более 100 тысяч рублей.
Сегодня написал заявление на отпуск. Положил на стол. Сказал, что подумает.
Вопрос от директора: «Зачем, что будешь делать?»
13:51:46 21-07-2025
"Заставляют", потому что отпускные насчитывают по белой ЗП (МРОТ), и работнику жить будет не на что, а не потому, что так любят работать и не устали. В госсекторе ходим в заслуженный отпуск с удовольствием, особенно если до этого премии были хорошие.
14:12:38 21-07-2025
Гость (13:51:46 21-07-2025) "Заставляют", потому что отпускные насчитывают по белой ЗП (... Если работник работает в "серую", он нарушает трудовое законодательство, и его надо бросить в зиндан за это преступление.
16:59:09 21-07-2025
11 (14:12:38 21-07-2025) Если работник работает в "серую", он нарушает трудовое закон... У славян поруб, зиндан у басмачей.
17:08:53 21-07-2025
Гость (13:51:46 21-07-2025) "Заставляют", потому что отпускные насчитывают по белой ЗП (... Поверьте на слово, в госсекторе как вы его именуете, вас тоже отправят в отпуск хоть с удовольствием хоть без оного. Второе, отпускные как раз таки насчитывают обычно от всей зп белые от белой и черные от черной. Знатокам госсектора поясню, потому что иначе в отпуск не спровадишь половину и это половина подведет к носу сумму за неиспользованный отпуск при увольнении.
13:58:16 21-07-2025
Значит не могут уйти в отпуск. Либо с деньгами проблема, либо на работе нет замены, либо дома остатки мозга выклюют.
14:22:10 21-07-2025
Гость (13:58:16 21-07-2025) Значит не могут уйти в отпуск. Либо с деньгами проблема, либ... а если он от перерабатывания помрет на рабочем месте а его родственники заяву на работодателя о доведении накатают? выкладывать десять миллионов да?
14:09:57 21-07-2025
работодатель принуждает, потому что по закону человек за год долен выбрать положенные ему 28 дней, иначе трудинспекция накажет работодателя.
а пойдет человек реальнл отдыхать или фактически будет работать. написав заявление на отпуск - это уже их отношения с работодателем и договоренности.
а ваше дорого нынче в отпуск ходить, потому на полтора-два месяца бюджет проседает
14:43:18 21-07-2025
Черно-белая зарплата, в отпуск ходим по договоренности с директором. Соответственно, и отпускные получаем также.
У меня накопилось 28 дней. 10 дней отдыхал, как положено. 18 дней написал на отпуск, но продолжал работать, соответственно, мне вчерную заплатили за работу эти дни.
14:55:25 21-07-2025
Гость (14:43:18 21-07-2025) Черно-белая зарплата, в отпуск ходим по договоренности с дир... Назови свою организацию, нужно её проверить на предмет соблюдения Трудового и Налогового законодательства.
15:25:19 21-07-2025
Гость (14:43:18 21-07-2025) Черно-белая зарплата, в отпуск ходим по договоренности с дир... ИНН организации? Мы поможем
16:29:10 21-07-2025
Гость (15:25:19 21-07-2025) ИНН организации? Мы поможем... Как в «Поле чудес». Могу первые 3 и последние 2. Так пойдет?)))))))))))))))))))))
222.....97
16:38:54 21-07-2025
Гость (16:29:10 21-07-2025) Как в «Поле чудес». Могу первые 3 и последние 2. Так пойдет?... 8-)))
гость, вы когда будете последний лям этим мошенникам переводить на безопасный счет - попомните, вас предупреждали!