В крае 13% работников к середине года до сих пор не определились – будут ли они отдыхать

21 июля 2025, 13:15, ИА Амител

Начальник отправляет работников в отпуск / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае 26% трудоустроенных жителей не собираются в этом году идти в отпуск даже несмотря на то, что начальство не одобряет такое решение, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

"При этом 13% жителей края сталкивались с ситуацией, когда работодатель заставлял их ходить в отпуск", – говорится в исследовании.

На вопрос, какие методы используют работодатели, чтобы принуждать сотрудников к отпуску, большинство опрошенных ответили, что в обычно в ход идут уговоры.

Чтобы отправить сотрудника в отпуск, работодатели:

настойчиво напоминают об отдыхе – 75%;

угрожают списать отпускные дни без выплат – 10%;

угрожают лишить премии – 5%;

угрожают увольнением – 3%.

Чаще всего это происходит с ИТ-специалистами (30%), водителями и логистами (22%), а также с работниками ресторанов, гостиниц и туристических компаний (21%).

Не хотят идти в отпуск чаще всего представители сферы "Домашний, обслуживающий персонал" (27%) и "Автомобильный бизнес" (22%).

