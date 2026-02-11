В Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram
Депутат от КПРФ назвал мессенджер "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории"
11 февраля 2026, 18:41, ИА Амител
В начале пленарного заседания Госдумы депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался правовыми основаниями замедления Telegram. В ответ председатель ГД Вячеслав Володин попросил его подготовить протокольное поручение по данному вопросу и пообещал его рассмотреть.
Как рассказал источник "Коммерсанта" в нижней палате, коммунист сослался на обращения граждан по поводу ограничения работы Telegram, назвав его "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории". Депутат посетовал, что российские пользователи не получили объяснений сложившейся ситуации.
«Какие правовые основания? Надо разобраться», — сказал депутат.
Напомним, 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных.
18:44:58 11-02-2026
С чьего ведома давят телегу?Депутаты как будто ни при чем...Ютюб Хинштейн придавил...
18:46:11 11-02-2026
Странно как-то все. Сначала сделают, а потом думают насколько это законно. Нет я власти не критикую. Просто в данной ситуации сначала ограничили граждан, а потом думают как же обосновать законность таких ограничений. Не серьезно как-то.
08:19:04 12-02-2026
Гость (18:46:11 11-02-2026) Странно как-то все. Сначала сделают, а потом думают наскольк... РКН наделили правом досудебных блокировок уже давно. Всё там "законно". О том, что его будут использовать для борьбы с конкурентами, писали ещё 10 лет назад, при его создании.
18:47:28 11-02-2026
Видно сильно плохо без телеги ...даже на высоких уровнях...
Это позитиф.
Ладно над нами издеваются -мы холопы ,стерпим .
Но уже многих и наверху достало видать
19:04:47 11-02-2026
Обещанного три года ждать? А какое у них образование, способны ли заявленное осуществлять?
19:31:16 11-02-2026
А чем им ещё заниматься в сытой и мирной стране ???
00:14:37 12-02-2026
Гость (19:31:16 11-02-2026) А чем им ещё заниматься в сытой и мирной стране ???...
Делать жизнь менее сытой и мирной. Результат пару лет наблюдаем
19:34:52 11-02-2026
Если их нет их придётся просто дописать, делов то
19:40:05 11-02-2026
Если по закону нельзя, но очень кому-то хочется, то "можно"! - вот и всё "правовое основание"...
21:11:43 11-02-2026
Гость (19:40:05 11-02-2026) Если по закону нельзя, но очень кому-то хочется, то "можно"!... Там у них Терешкова есть
00:15:37 12-02-2026
Ютуб вообще без всякого закона блочили, прикрываясь устареванием. Из чего следует, что законы не для них написаны
08:39:56 12-02-2026
если телега не выполняет российские законы, и спрашивать никого не нужно - вырубить его и все.
Граждане, значит, должны следовать законам, а телеграму нет?
А в Госдуме явно пиарятся те партии, кто выступает за телеграм. Очки себе зарабатывают. Дешевый популизм. На фронте есть связь без мессенджера.