В Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram

Депутат от КПРФ назвал мессенджер "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории"

11 февраля 2026, 18:41, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале пленарного заседания Госдумы депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался правовыми основаниями замедления Telegram. В ответ председатель ГД Вячеслав Володин попросил его подготовить протокольное поручение по данному вопросу и пообещал его рассмотреть.

Как рассказал источник "Коммерсанта" в нижней палате, коммунист сослался на обращения граждан по поводу ограничения работы Telegram, назвав его "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории". Депутат посетовал, что российские пользователи не получили объяснений сложившейся ситуации.

«Какие правовые основания? Надо разобраться», — сказал депутат.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных. 

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

18:44:58 11-02-2026

С чьего ведома давят телегу?Депутаты как будто ни при чем...Ютюб Хинштейн придавил...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:46:11 11-02-2026

Странно как-то все. Сначала сделают, а потом думают насколько это законно. Нет я власти не критикую. Просто в данной ситуации сначала ограничили граждан, а потом думают как же обосновать законность таких ограничений. Не серьезно как-то.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:04 12-02-2026

Гость (18:46:11 11-02-2026) Странно как-то все. Сначала сделают, а потом думают наскольк... РКН наделили правом досудебных блокировок уже давно. Всё там "законно". О том, что его будут использовать для борьбы с конкурентами, писали ещё 10 лет назад, при его создании.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:28 11-02-2026

Видно сильно плохо без телеги ...даже на высоких уровнях...
Это позитиф.
Ладно над нами издеваются -мы холопы ,стерпим .
Но уже многих и наверху достало видать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:47 11-02-2026

Обещанного три года ждать? А какое у них образование, способны ли заявленное осуществлять?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:16 11-02-2026

А чем им ещё заниматься в сытой и мирной стране ???

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:14:37 12-02-2026

Гость (19:31:16 11-02-2026) А чем им ещё заниматься в сытой и мирной стране ???...
Делать жизнь менее сытой и мирной. Результат пару лет наблюдаем

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:52 11-02-2026

Если их нет их придётся просто дописать, делов то

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:05 11-02-2026

Если по закону нельзя, но очень кому-то хочется, то "можно"! - вот и всё "правовое основание"...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:11:43 11-02-2026

Гость (19:40:05 11-02-2026) Если по закону нельзя, но очень кому-то хочется, то "можно"!... Там у них Терешкова есть

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:15:37 12-02-2026

Ютуб вообще без всякого закона блочили, прикрываясь устареванием. Из чего следует, что законы не для них написаны

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:39:56 12-02-2026

если телега не выполняет российские законы, и спрашивать никого не нужно - вырубить его и все.
Граждане, значит, должны следовать законам, а телеграму нет?

А в Госдуме явно пиарятся те партии, кто выступает за телеграм. Очки себе зарабатывают. Дешевый популизм. На фронте есть связь без мессенджера.

  -3 Нравится
Ответить
