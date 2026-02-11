В Госдуме пообещали изучить правовые основания для замедления Telegram

Депутат от КПРФ назвал мессенджер "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории"

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале пленарного заседания Госдумы депутат Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался правовыми основаниями замедления Telegram. В ответ председатель ГД Вячеслав Володин попросил его подготовить протокольное поручение по данному вопросу и пообещал его рассмотреть.

Как рассказал источник "Коммерсанта" в нижней палате, коммунист сослался на обращения граждан по поводу ограничения работы Telegram, назвав его "мощным инструментом общения русскоязычной аудитории". Депутат посетовал, что российские пользователи не получили объяснений сложившейся ситуации.

«Какие правовые основания? Надо разобраться», — сказал депутат.

Напомним, 10 февраля Роскомнадзор официально подтвердил замедление Telegram. Ведомство объяснило меры систематическим нарушением российского законодательства, в том числе в области защиты данных.