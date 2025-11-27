Барнаульцы с инвалидностью смогут бесплатно посетить зоопарк "Лесная сказка"

Зоопарк приглашает всех желающих за приятными впечатлениями и отдыхом

27 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Енот из барнаульского зоопарка / Фото: amic.ru

С 1 по 7 декабря в барнаульском зоопарке пройдет акция, приуроченная к Международному дню инвалидов.

В этот период вход для всех посетителей с инвалидностью любой группы будет бесплатным при предъявлении удостоверения и справки.

Инвалиды I группы и колясочники смогут пройти в зоопарк вместе с одним сопровождающим – для него посещение также будет бесплатным.

Ранее сообщалось, что барнаульский зоопарк "Лесная сказка" готовится к пополнению – в учреждении появится зубр, занесенный в Красную книгу. Животное передадут из Ростовского зоопарка в рамках сотрудничества между членами Союза зоопарков и аквариумов России "СОЗАР".