Одна из старейших галапагосских черепах умерла на 142-м году жизни

26 ноября 2025, 11:15, ИА Амител

Одна из старейших галапагосских черепах в мире по кличке Бабуля умерла в возрасте 141 года в зоопарке Сан-Диего. Она была старейшим обитателем учреждения и жила там с 1928 года, прибыв из бронксского зоопарка. За свою долгую жизнь Бабуля пережила две мировые войны и смену двадцати президентов США.

По информации издания "Московский комсомолец", сотрудники зоопарка называли ее Королевой и подчеркивали ее символическое значение для нескольких поколений посетителей. В последние месяцы у черепахи обострились возрастные заболевания костной системы.

«Многие посетители вспоминали встречи с Бабулей. Так, 69-летняя Кристина Парк рассказала, что в трехлетнем возрасте каталась на ее панцире, и именно эта встреча позже вдохновила ее заняться защитой исчезающих видов», – пишет издание.

Галапагосские черепахи славятся долголетием, но даже среди них такой возраст считается редким для животных, живущих в неволе.

