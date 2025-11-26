Одна из старейших галапагосских черепах умерла на 142-м году жизни
В последние месяцы у черепахи обострились возрастные заболевания костной системы
26 ноября 2025, 11:15, ИА Амител
Одна из старейших галапагосских черепах в мире по кличке Бабуля умерла в возрасте 141 года в зоопарке Сан-Диего. Она была старейшим обитателем учреждения и жила там с 1928 года, прибыв из бронксского зоопарка. За свою долгую жизнь Бабуля пережила две мировые войны и смену двадцати президентов США.
По информации издания "Московский комсомолец", сотрудники зоопарка называли ее Королевой и подчеркивали ее символическое значение для нескольких поколений посетителей. В последние месяцы у черепахи обострились возрастные заболевания костной системы.
«Многие посетители вспоминали встречи с Бабулей. Так, 69-летняя Кристина Парк рассказала, что в трехлетнем возрасте каталась на ее панцире, и именно эта встреча позже вдохновила ее заняться защитой исчезающих видов», – пишет издание.
Галапагосские черепахи славятся долголетием, но даже среди них такой возраст считается редким для животных, живущих в неволе.
16:18:29 26-11-2025
69-летняя Кристина Парк рассказала, что в трехлетнем возрасте каталась на ее панцире...
конечно, потом и обострились болезни, потаскай-ка на себе тяжести
19:30:13 26-11-2025
Бабуля прожила долгую и счастливую жизнь.
22:50:14 26-11-2025
вживить ДНК черепашки человеку и вот тебе долголетие.
только перспектива не очень, в 110-130 выглядеть живой мумией.