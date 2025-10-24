Барнаульцы старше 35 лет активно используют донат-сервисы

В 2025 году трафик на платформы для донатов вырос втрое, тогда как подписочные сервисы показали лишь небольшое прибавление

24 октября 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxfnue

Смартфоны / Фото: пресс-служба МегаФона

В 2025 году донат-сервисы стали значительно популярнее среди барнаульцев старше 35 лет. В целом по стране трафик на такие платформы увеличился в три раза, в то время как подписочные сервисы показали рост всего на 4%, а их использование сократилось на 40%. Об этом сообщили в компании Yota ("Йота").

Рост популярности донат-сервисов

По данным за первые восемь месяцев 2025 года, трафик на популярной платформе для получения добровольных пожертвований DonationAlerts ("Донатейшн Алертс") увеличился втрое, в то время как подписочные сервисы, такие как Patreon ("Пейтрион") и Boosty ("Бусти"), показали падение. У первого – на 50%, у второго – на 11%.

Донат-сервисы позволяют стримерам и авторам контента получать пожертвования от зрителей в реальном времени.

Возрастная статистика и активность пользователей

В этом году количество пользователей таких сервисов в Алтайском крае увеличилось в 29 раз. Самую высокую активность проявили люди 26–35 лет, на них приходится более трети от всех пользователей в регионе. Однако интерес к этим сервисам наблюдается и среди более взрослой аудитории. Доля миллениалов (36–45 лет) достигла 23% от общей аудитории донат-платформ, а поколения X (46–55 лет) – 18%. Мужчины донатят чаще женщин, составляя 60% от всех пользователей платформ для донатов и 56% от пользователей подписочных сервисов.

Интересно, что подписочные платформы наиболее популярны среди людей в возрасте от 26 до 45 лет, на них приходится 56% от общего объема пользователей. Особенно активно возрастные группы 26–35 лет, чьи показатели трафика увеличились почти в четыре раза, а аудитория 36–45 лет показала рост в три раза.

География популярности сервисов

Донат-сервисы наиболее популярны в таких городах, как Химки, Оренбург, Калуга, Екатеринбург и Новосибирск. А вот подписочные платформы пользуются большим спросом в Новокузнецке, Йошкар-Оле, Великом Новгороде, Петропавловске-Камчатском и Калининграде.

Лидеры по трафику в Сибири

Интересно, что, по данным пресс-службы МегаФона, популярность донатов и подписок на контент блогеров среди сибиряков стремительно растет. С января 2025 года трафик на такие платформы вырос в восемь раз, а наибольший рост был зафиксирован в летние месяцы.

Аналитики отметили, что по активности в использовании донат-сервисов лидируют Красноярский край, Новосибирская и Кемеровская области, где на эти регионы приходится большая часть трафика. Красноярский край занимает первое место с 25% от общего объема интернет-трафика в Сибири, далее следуют Новосибирская (20%) и Кемеровская (18%) области.

ООО "Скартел"; ИНН 7701725181

Реклама