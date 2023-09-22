Барнаульцы устроили челлендж с отжиманиями в центре города
Акция подняла настроение водителям и пользователям соцсетей
22 сентября 2023, 08:15, ИА Амител
Кадр из видео
Несколько молодых людей устроили спортивную акцию в центре города. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Один из молодых людей встал посреди дороги с картонкой, на которой написано "Один гудок – одно отжимание". Двое друзей выполняли челлендж от водителей.
Автомобилисты, несмотря на позднее время, шутку поддержали. Когда загорелся зеленый, физкультминутка закончилась.
08:54:44 22-09-2023
нарушение ПДД не?
09:32:20 22-09-2023
нарушение ПДД не? - Ой да ладно, ребята молодцы спортивные и на позитиве!
09:26:54 22-09-2023
Больше заняться нечем? Вроде дядьки уже, а ума как у малолеток
09:55:51 22-09-2023
Все хотят славы. Хоть какой-нибудь.
09:50:51 22-09-2023
ребята молодцы спортивные и на позитиве --- им сейчас есть где применить молодость и здоровье. Кто-то свое уже год применяет и вопросы уже задает
09:59:24 22-09-2023
Психиатрам на заметку
10:16:34 22-09-2023
Почему не на тротуаре отжимаются? Почему "пешеходный переход" перегорожен "циркачами" ?
12:40:52 22-09-2023
Прикольно ! Пусть жиробасы и дрищи возмущаются .