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Барнаульцы устроили челлендж с отжиманиями в центре города

Акция подняла настроение водителям и пользователям соцсетей

22 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Несколько молодых людей устроили спортивную акцию в центре города. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Один из молодых людей встал посреди дороги с картонкой, на которой написано "Один гудок – одно отжимание". Двое друзей выполняли челлендж от водителей.

Автомобилисты, несмотря на позднее время, шутку поддержали. Когда загорелся зеленый, физкультминутка закончилась.

Барнаул Спорт Авто

Комментарии 8

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Гость

08:54:44 22-09-2023

нарушение ПДД не?

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Гость

09:32:20 22-09-2023

нарушение ПДД не? - Ой да ладно, ребята молодцы спортивные и на позитиве!

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Гость

09:26:54 22-09-2023

Больше заняться нечем? Вроде дядьки уже, а ума как у малолеток

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Гость

09:55:51 22-09-2023

Все хотят славы. Хоть какой-нибудь.

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Гость

09:50:51 22-09-2023

ребята молодцы спортивные и на позитиве --- им сейчас есть где применить молодость и здоровье. Кто-то свое уже год применяет и вопросы уже задает

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гость

09:59:24 22-09-2023

Психиатрам на заметку

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Гость

10:16:34 22-09-2023

Почему не на тротуаре отжимаются? Почему "пешеходный переход" перегорожен "циркачами" ?

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Гость

12:40:52 22-09-2023

Прикольно ! Пусть жиробасы и дрищи возмущаются .

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