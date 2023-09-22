Барнаульцы устроили челлендж с отжиманиями в центре города

Акция подняла настроение водителям и пользователям соцсетей

22 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Кадр из видео

Несколько молодых людей устроили спортивную акцию в центре города. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Один из молодых людей встал посреди дороги с картонкой, на которой написано "Один гудок – одно отжимание". Двое друзей выполняли челлендж от водителей.

Автомобилисты, несмотря на позднее время, шутку поддержали. Когда загорелся зеленый, физкультминутка закончилась.