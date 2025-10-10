Барнаульцы в своих мечтах проиндексировали "достойную пенсию" на 200 рублей за полгода

По мнению жителей столицы Алтайского края, ежемесячно 47,6 тыс. рублей – этого достаточно для пенсионеров

10 октября 2025, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Жители Барнаула считают достойной пенсию в размере 47,6 тыс. рублей в месяц, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Напомним, в феврале пенсионные ожидания барнаульцев были ниже всего лишь на 200 рублей – 47,4 тыс. рублей. В июне 2024 года эта сумма равнялась 46,3 тыс. рублей, а в декабре 2023-го – 45,2 тыс. рублей.

В целом, по мнению жителей России, размер достойной пенсии должен составлять 49,8 тыс. рублей.

«Более высокие ожидания у респондентов от 35 до 45 лет – 51,5 тыс. рублей. Молодежь до 35 лет назвала достойной пенсию в размере 48,3 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет – 50,8 тыс. рублей», – говорится в исследовании.

Запросы у мужчин чуть выше, чем у женщин: 50,3 и 49,4 тыс. рублей соответственно.

Россияне с высшим образованием хотят получать 51,2 тыс. рублей, а со средним профессиональным образованием – 50,1 тыс. рублей.

Опрос проведен с 8 сентября по 6 октября 2025 года среди представителей экономически активного населения из всех округов страны.