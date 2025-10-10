Барнаульцы в своих мечтах проиндексировали "достойную пенсию" на 200 рублей за полгода
По мнению жителей столицы Алтайского края, ежемесячно 47,6 тыс. рублей – этого достаточно для пенсионеров
10 октября 2025, 11:00, ИА Амител
Жители Барнаула считают достойной пенсию в размере 47,6 тыс. рублей в месяц, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Напомним, в феврале пенсионные ожидания барнаульцев были ниже всего лишь на 200 рублей – 47,4 тыс. рублей. В июне 2024 года эта сумма равнялась 46,3 тыс. рублей, а в декабре 2023-го – 45,2 тыс. рублей.
В целом, по мнению жителей России, размер достойной пенсии должен составлять 49,8 тыс. рублей.
«Более высокие ожидания у респондентов от 35 до 45 лет – 51,5 тыс. рублей. Молодежь до 35 лет назвала достойной пенсию в размере 48,3 тыс. рублей, а россияне старше 45 лет – 50,8 тыс. рублей», – говорится в исследовании.
Запросы у мужчин чуть выше, чем у женщин: 50,3 и 49,4 тыс. рублей соответственно.
Россияне с высшим образованием хотят получать 51,2 тыс. рублей, а со средним профессиональным образованием – 50,1 тыс. рублей.
Опрос проведен с 8 сентября по 6 октября 2025 года среди представителей экономически активного населения из всех округов страны.
11:04:01 10-10-2025
Ну и зачем нам эти мёчты?
13:13:57 10-10-2025
Не понимаю, почему я не участвовала в опросе???
13:58:20 10-10-2025
Во истину сказочники
15:21:34 10-10-2025
Ой. как долго мне мечтать до такой пенсии. которая сейчас у меня 20 000 руб
20:00:38 10-10-2025
По ходу пенсов то уже все меньше - это просто называется ГЕНОЦИТ.
20:41:11 10-10-2025
Гость (20:00:38 10-10-2025) По ходу пенсов то уже все меньше - это просто называется ГЕН... Ты не прав... ГеноциД