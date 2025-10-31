Барнаулец поборется за пять миллионов рублей в новом сезоне шоу "Суперниндзя" на СТС

Спортивно-развлекательный проект возвращается на экраны 2 ноября

Ведущие "Суперниндзя" на СТС / Фото: АО "СТС"

На телеканале СТС 2 ноября 2025 года в 17:00 стартует новый сезон популярного спортивно-развлекательного шоу "Суперниндзя". За главный приз – пять миллионов рублей – будут бороться 175 участников из 20 стран, в их числе барнаулец Андрей Кулешов.

От зависимости к спорту и мечте

33-летний спортсмен из Барнаула откровенно рассказал, что в прошлом страдал зависимостью от азартных игр, но тренировки помогли ему кардинально изменить жизнь.

«Десять лет потратил на ставки. Помню постоянную тревожность и осознание того, что в моей жизни происходит тотальный ужас. Живешь в бесконечном круговороте "взял – вернул, вернул – взял". Не будь спорта, давно бы сошел с ума или спился. Хочу всех поддержать и сказать, что не существует безвыходных ситуаций», – поделился Андрей Кулешов.

И признался, что участие в проекте стало для него исполнением давней мечты. Андрей с детства хотел появиться на телеэкране, а спорт всегда был неотъемлемой частью его жизни. Теперь, по его словам, он стремится оказаться среди лучших и продемонстрировать, на что способен.

Андрей Кулешов / Фото: АО "СТС"

Новые испытания и звездный состав ведущих

Четвертый сезон "Суперниндзя" обещает стать самым сложным за всю историю шоу. Одно из непроходимых препятствий – "противоход" – теперь открывает отборочную полосу, а финал трассы заканчивается бассейном, разделенным на три секции.

«Препятствия стали невероятно сложными. Такое чувство, что первые три сезона мы разминались и теперь весь креатив пустили именно на четвертый. Это не ниндзя-трасса, а какой-то мощный "франкенштейн"», – рассказал ведущий проекта Дмитрий Масленников.

Компанию ему в новом сезоне снова составили актриса Валерия Астапова, знакомая зрителям по сериалу "Москва слезам не верит. Все только начинается", и известный регбист Василий Артемьев – двукратный обладатель звания лучшего игрока России, выступавший за ЦСКА, а также за клубы из Англии и Ирландии.

Ведущие "Суперниндзя" на СТС / Фото: АО "СТС"

Участники со всего мира и дополнительные награды

По традиции трассу собрали в Минеральных Водах, куда приехали участники со всего света. Помимо главного приза, предусмотрены и дополнительные: за полное прохождение отборочной трассы – 50 тыс. рублей, за выход в финал – 100 тыс. рублей.

В этом сезоне среди конкурсантов – спортсмены из 76 городов России, а также представители США, Канады, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании, ОАЭ, Индии, Колумбии, Коста-Рики, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана и других стран.

