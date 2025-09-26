Барнаульская гимназия, где мальчику сломал нос одноклассник, проводит разбирательство

Ученик, применивший физическую силу, поставлен на внутришкольный учет

26 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Гимназия проводит разбирательство по факту драки учеников / Фото: "Инцидент Барнаул"

Руководство гимназии № 42 в Барнауле организовало внутреннее расследование по факту конфликта между учащимися, в результате которого один из учеников получил перелом носа. По информации образовательного учреждения, инцидент произошел на уроке физкультуры между двумя пятиклассниками, сообщает "Инцидент Барнаул".

В официальном сообщении гимназии указывается, что администрацией проведен опрос свидетелей и участников происшествия. Установлено, что ранее оба несовершеннолетних не привлекались к ответственности и характеризовались положительно.

23 сентября в учебном заведении состоялось заседание комиссии по урегулированию споров с участием родителей обоих учащихся. В результате разбирательства разработан план взаимодействия с классом, а ученик, применивший физическую силу, поставлен на внутришкольный учет.