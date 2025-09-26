Барнаульская гимназия, где мальчику сломал нос одноклассник, проводит разбирательство
Ученик, применивший физическую силу, поставлен на внутришкольный учет
26 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
Руководство гимназии № 42 в Барнауле организовало внутреннее расследование по факту конфликта между учащимися, в результате которого один из учеников получил перелом носа. По информации образовательного учреждения, инцидент произошел на уроке физкультуры между двумя пятиклассниками, сообщает "Инцидент Барнаул".
В официальном сообщении гимназии указывается, что администрацией проведен опрос свидетелей и участников происшествия. Установлено, что ранее оба несовершеннолетних не привлекались к ответственности и характеризовались положительно.
23 сентября в учебном заведении состоялось заседание комиссии по урегулированию споров с участием родителей обоих учащихся. В результате разбирательства разработан план взаимодействия с классом, а ученик, применивший физическую силу, поставлен на внутришкольный учет.
20:28:07 26-09-2025
это та самая "престижная" гимназия? нуну. я так и думала что там одно "самомнение". Сколько там человек в классах? 40? о каком престиже или дисциплине говорить при такой наполняемости?!
20:51:27 26-09-2025
Может кому сломали нос и окружающие будут за языком следить впредь? Почаще бы друг другу носы ломали спокойнее себя вели не только между собой, но и по отношению к учителям и другим взрослым людям.
21:13:36 26-09-2025
Юный друг, всегда будь юным,
Ты взрослеть не торопись,
Будь веселым, дерзким, шумным!
Драться надо — так дерись
Это нормально когда мальчишки дерутся
Не один хороший тренер не выгонит из команды пацана не разобравшись, за что он начал драку
09:31:40 27-09-2025
Нормально всё. В нос не надо было бить, учитывать степень опасности и значимость конфликта. Фанеру бы пробил, и достаточно.
10:30:53 27-09-2025
Внутришкольный учет, а почему не в комиссию по делам несовершеннолетних, или семья престижная, как и гимназия. Мальчик заступился за животное, а живодёр нанес удар заступнику.