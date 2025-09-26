В Барнауле школьник сломал нос однокласснику, заступившемуся за животное

Поводом для нападения стало то, что пострадавший заступился за белку, в которую обидчик кинул палку

26 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Пострадавший мальчик / Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульской гимназии № 42 воспитанник спортивной школы по хоккею "Алтай" ударил одноклассника, что привело к перелому носа со смещением, конфликт возник во время урока физкультуры, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации источника, поводом для нападения стало то, что пострадавший заступился за белку, в которую обидчик кинул палку. Хоккеист предупредил: "Сейчас в нос ударю" – и сразу же нанес удар кулаком в лицо однокласснику.

В результате инцидента у пострадавшего ребенка зафиксирован перелом носа со смещением в двух местах.

Мальчика прооперировали, сейчас он проходит реабилитацию.