В Барнауле школьник сломал нос однокласснику, заступившемуся за животное

Поводом для нападения стало то, что пострадавший заступился за белку, в которую обидчик кинул палку

26 сентября 2025, 18:30, ИА Амител

Пострадавший мальчик / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пострадавший мальчик / Фото: "Инцидент Барнаул"

В барнаульской гимназии № 42 воспитанник спортивной школы по хоккею "Алтай" ударил одноклассника, что привело к перелому носа со смещением, конфликт возник во время урока физкультуры, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации источника, поводом для нападения стало то, что пострадавший заступился за белку, в которую обидчик кинул палку. Хоккеист предупредил: "Сейчас в нос ударю" – и сразу же нанес удар кулаком в лицо однокласснику.

В результате инцидента у пострадавшего ребенка зафиксирован перелом носа со смещением в двух местах.

Мальчика прооперировали, сейчас он проходит реабилитацию. 

Avatar Picture
Гость

18:38:37 26-09-2025

Как хорошо, что есть такие мальчики, что способны защитить белку. Скорейшего выздоровления тебе, парень! Ты молодец!
А " герою"- хокеисту не должно это так сойти с рук! С сила есть ума не надо.
Сколько их таких без"умных" среди нас...

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:01 26-09-2025

А пацанчик кидавший палку в белку адекватен? Семья не на учёте? Сегодня он начнет с белок а завтра инвалидов избивать будет или водителей автобусов)

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:12 26-09-2025

Гость (19:04:01 26-09-2025) А пацанчик кидавший палку в белку адекватен? Семья не на учё... Или Гость(ей)?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:02 26-09-2025

я несколько раз слышала КАК проходят тренировки. это же ужас. кто детей на хоккей отдает знайте - якобы мужики - неадекваты, орущие, неопрятные грубые и матерящиеся на детей - это НЕ ТРЕНЕРСКАЯ работа. ВОти ученики у таких тренеров соответствующие. Чуть- что, применение физической силы и те же матерки. А что, "крутому тренеру" можно, значит и им нужно!!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:54:51 26-09-2025

Гость (20:32:02 26-09-2025) я несколько раз слышала КАК проходят тренировки. это же ужас... Побольше бы таких ребят, которые могут с одного удара нос сломать, а то могут только обзываться, материться, да взрослых оскорблять. За себя постоять не умеют. Вот потом жалуются, что мигранты их притесняют. Их хокеиста вырастит гражданин, из потерпевшего бабенка в мужской одежде.

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:02:31 26-09-2025

Гость (20:54:51 26-09-2025) Побольше бы таких ребят, которые могут с одного удара нос сл... Тебе бы к Гудвину, может ума даст. Хотя нет, таким не подаёт точно.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Бартоломео

09:06:08 27-09-2025

Гость (20:54:51 26-09-2025) Побольше бы таких ребят, которые могут с одного удара нос сл... Чтоб тебе такой "гражданин" свою, а не твою "гражданскую" позицию донёс .

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:01:51 26-09-2025

Гнать таких "хоккеистов", чтобы остальным было неповадно руки распускать! Дебилы растут, не ценящие жизнь животных и здоровье окружающих людей.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:06 27-09-2025

вот еще одно доказательство - агрессия по отношению к животным , а дальше неадекватное поведение в отношениях с людьми. Живодеров в человеческом обществе быть не должно.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:03 27-09-2025

В отношениях мужчин сила и готовность дать люлей имеют место быть, и это хорошо, а то выродимся. Не надо было в нос бить по пустяку, можно хотя бы в грудак пробить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:17 27-09-2025

Гость (09:27:03 27-09-2025) В отношениях мужчин сила и готовность дать люлей имеют место... Попадется Вам такой пацанчик, и получите Вы люлей в грудак за то, что сделали ему замечаний не харкать вам в лицо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:36:01 27-09-2025

кто у этого садиста тренер по хоккею, ну явно же модель поведения скопирована чуть что - бить человека. что там за секция?!

  1 Нравится
Ответить
