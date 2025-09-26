В Барнауле школьник сломал нос однокласснику, заступившемуся за животное
Поводом для нападения стало то, что пострадавший заступился за белку, в которую обидчик кинул палку
26 сентября 2025, 18:30, ИА Амител
В барнаульской гимназии № 42 воспитанник спортивной школы по хоккею "Алтай" ударил одноклассника, что привело к перелому носа со смещением, конфликт возник во время урока физкультуры, сообщает "Инцидент Барнаул".
По информации источника, поводом для нападения стало то, что пострадавший заступился за белку, в которую обидчик кинул палку. Хоккеист предупредил: "Сейчас в нос ударю" – и сразу же нанес удар кулаком в лицо однокласснику.
В результате инцидента у пострадавшего ребенка зафиксирован перелом носа со смещением в двух местах.
Мальчика прооперировали, сейчас он проходит реабилитацию.
18:38:37 26-09-2025
Как хорошо, что есть такие мальчики, что способны защитить белку. Скорейшего выздоровления тебе, парень! Ты молодец!
А " герою"- хокеисту не должно это так сойти с рук! С сила есть ума не надо.
Сколько их таких без"умных" среди нас...
19:04:01 26-09-2025
А пацанчик кидавший палку в белку адекватен? Семья не на учёте? Сегодня он начнет с белок а завтра инвалидов избивать будет или водителей автобусов)
20:30:12 26-09-2025
Гость (19:04:01 26-09-2025) А пацанчик кидавший палку в белку адекватен? Семья не на учё... Или Гость(ей)?
20:32:02 26-09-2025
я несколько раз слышала КАК проходят тренировки. это же ужас. кто детей на хоккей отдает знайте - якобы мужики - неадекваты, орущие, неопрятные грубые и матерящиеся на детей - это НЕ ТРЕНЕРСКАЯ работа. ВОти ученики у таких тренеров соответствующие. Чуть- что, применение физической силы и те же матерки. А что, "крутому тренеру" можно, значит и им нужно!!
20:54:51 26-09-2025
Гость (20:32:02 26-09-2025) я несколько раз слышала КАК проходят тренировки. это же ужас... Побольше бы таких ребят, которые могут с одного удара нос сломать, а то могут только обзываться, материться, да взрослых оскорблять. За себя постоять не умеют. Вот потом жалуются, что мигранты их притесняют. Их хокеиста вырастит гражданин, из потерпевшего бабенка в мужской одежде.
23:02:31 26-09-2025
Гость (20:54:51 26-09-2025) Побольше бы таких ребят, которые могут с одного удара нос сл... Тебе бы к Гудвину, может ума даст. Хотя нет, таким не подаёт точно.
09:06:08 27-09-2025
Гость (20:54:51 26-09-2025) Побольше бы таких ребят, которые могут с одного удара нос сл... Чтоб тебе такой "гражданин" свою, а не твою "гражданскую" позицию донёс .
23:01:51 26-09-2025
Гнать таких "хоккеистов", чтобы остальным было неповадно руки распускать! Дебилы растут, не ценящие жизнь животных и здоровье окружающих людей.
09:25:06 27-09-2025
вот еще одно доказательство - агрессия по отношению к животным , а дальше неадекватное поведение в отношениях с людьми. Живодеров в человеческом обществе быть не должно.
09:27:03 27-09-2025
В отношениях мужчин сила и готовность дать люлей имеют место быть, и это хорошо, а то выродимся. Не надо было в нос бить по пустяку, можно хотя бы в грудак пробить.
11:40:17 27-09-2025
Гость (09:27:03 27-09-2025) В отношениях мужчин сила и готовность дать люлей имеют место... Попадется Вам такой пацанчик, и получите Вы люлей в грудак за то, что сделали ему замечаний не харкать вам в лицо.
21:36:01 27-09-2025
кто у этого садиста тренер по хоккею, ну явно же модель поведения скопирована чуть что - бить человека. что там за секция?!