Барнаульская предпринимательница проиграла суд из-за продажи игрушек "Ждун"

Женщина выплатит штраф в размере более 20 тысяч рублей

19 августа 2025, 13:25, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Барнаульская предпринимательница понесла финансовые потери после судебного разбирательства с компанией "Си ди лэнд контакт", представляющей интересы создательницы популярного интернет-мема "Ждун" Маргарет Ван Бревурт, информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Как установил суд, в июне 2024 года бизнес-леди незаконно реализовала мягкую игрушку с изображением этого персонажа, который был описан в исковом заявлении как "фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки".

Суд полностью удовлетворил требования правообладателей, обязав ответчицу выплатить 20 600 рублей, включая 10 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав, такую же сумму в качестве госпошлины, а также 1 600 рублей за стоимость конфискованного товара и почтовые издержки. 

Юристы отмечают, что подобные случаи становятся все более распространенными, поскольку правообладатели активно борются с незаконным использованием популярных персонажей в предпринимательской деятельности.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

13:53:01 19-08-2025

Зацдите в юбой таджикский шоурум, там этих ждунов, чебурашек, адидасов, пум, найков... ,как у дурака махорки.
Но почемуто тожероссиян не трогают?
Штрафуют только русских.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:39 19-08-2025

Это не последняя инстанция. Судья принимающая решение в пользу вражеского государства чем руководствовался?

  0 Нравится
Ответить
