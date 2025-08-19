Барнаульская предпринимательница проиграла суд из-за продажи игрушек "Ждун"

Женщина выплатит штраф в размере более 20 тысяч рублей

19 августа 2025, 13:25, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

Барнаульская предпринимательница понесла финансовые потери после судебного разбирательства с компанией "Си ди лэнд контакт", представляющей интересы создательницы популярного интернет-мема "Ждун" Маргарет Ван Бревурт, информация размещена в картотеке Арбитражного суда.

Как установил суд, в июне 2024 года бизнес-леди незаконно реализовала мягкую игрушку с изображением этого персонажа, который был описан в исковом заявлении как "фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки".

Суд полностью удовлетворил требования правообладателей, обязав ответчицу выплатить 20 600 рублей, включая 10 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав, такую же сумму в качестве госпошлины, а также 1 600 рублей за стоимость конфискованного товара и почтовые издержки.

Юристы отмечают, что подобные случаи становятся все более распространенными, поскольку правообладатели активно борются с незаконным использованием популярных персонажей в предпринимательской деятельности.