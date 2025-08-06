Шашлычная взыскала 3,6 млн рублей за обеды при строительстве мегаразвязки в Барнауле
Оригинальное здание кафе "У Григорича" снесли при строительстве важного объекта
06 августа 2025, 16:20, ИА Амител
Арбитражный суд Алтайского края постановил взыскать с московской строительной фирмы "Региональная строительная компания" 3,6 млн рублей в пользу барнаульского кафе "У Григорича" за неоплаченные услуги питания, говорится в картотеке краевого Арбитражного суда. Напомним, об иске стало известно в феврале 2025 года.
Согласно судебному решению от 30 июля 2025 года, подрядчик должен выплатить 3,4 миллиона рублей основного долга за организацию питания строителей, 174 тысячи рублей процентов за пользование чужими средствами и 130 тысяч рублей на покрытие судебных издержек.
Ирония ситуации в том, что оригинальное здание шашлычной "У Григорича" снесли при строительстве этой самой развязки, после чего заведение возобновило работу в новом помещении неподалеку.
Судебное решение стало для предприятия своеобразной компенсацией за вынужденный переезд и неоплаченные счета строителей, которые обедали в кафе во время работы на объекте.
Строительство развязки планировали завершить в декабре 2024 года, однако подрядчик нарушил сроки сдачи. "Алтайавтодор" расторг контракт. Сумма неотработанного аванса составила более 450 млн рублей. Заказчик потребовал взыскать с московской компании деньги, которые не успели освоить. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты трудившимся на объекте работникам.Ранее бывший подрядчик барнаульской развязки вновь проиграл дорогостоящий суд.
16:32:01 06-08-2025
столичные развязкостроители в долг питались что ли? 🤦
17:08:36 06-08-2025
Элен без ребят (16:32:01 06-08-2025) столичные развязкостроители в долг питались что ли? 🤦... под запись в тетрадку
23:15:56 06-08-2025
Элен без ребят (16:32:01 06-08-2025) столичные развязкостроители в долг питались что ли? 🤦... Ога столичные прям, контора столичная, а работяги осеня силна самниваюся.
16:32:59 06-08-2025
Ну как бы заголовок статьи не соответствует действительности, пока только решение есть
17:02:41 06-08-2025
Кормить надо было по предоплате, сейчас за тот шашлык даже экскременты не взыщешь.
18:29:59 06-08-2025
От супа отказалась.
Три порции шашлыка - выбросила в пропасть.
Вино. Разбила... две бутылки.
Три!
Пиши три.
22:50:00 06-08-2025
А чем же эта сарайка было оригинальной?
14:38:58 20-08-2025
Что-то давно про развязку не слышно