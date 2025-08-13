Барнаульская сетевая компания готовит площадь Свободы к празднованию 295-летию города

Работы сотрудники завершили в начале августа – практически за месяц до празднования

В этом году главная сцена по случаю 295-летия Барнаула будет установлена на старейшей площади региональной столицы – площади Свободы. Как подчеркнули в Барнаульской сетевой компании, для проведения торжества необходимо больше электрической энергии.

Площади Свободы в этом году отдали предпочтение как фронту проведения Дня города из-за возможности объединить в одно праздничное пространство "Старый город": это и барнаульский Арбат, и набережная Оби, а также Центральный и Нагорный парки.

«Сейчас, можно сказать, происходит исторический момент – внимание возвращается к старейшей части нашего города. Соответственно, на проведение культурно-массовых мероприятий требуется больше мощности», – отметил старший мастер 1-го сетевого района ООО "БСК" Андрей Клименко.

Сложные работы как вызов

Для увеличения мощности, надежного и бесперебойного электроснабжения площади Свободы сотрудники БСК смонтировали кабельную линию 0,4 кВ от трансформаторной подстанции № 24 до распределительного щита на площади, от которого будет подключена сцена.

Работы осложнялись расположением на площади Свободы стоянки автомобильного транспорта. Копать траншею и портить дорожное полотно было нежелательно. Поэтому монтаж кабельной линии сотрудники выполняли методом горизонтально-направленного бурения – это способ монтажа кабельных линий бестраншейным способом.

«Мы не разрушаем асфальт и дорожное полотно, не повреждаем тротуарную плитку. Разрабатываются только приямки, между которыми установкой ГНБ (горизонтально-направленного бурения) под землей на расчетной глубине прокладывается полиэтиленовая труба, в которую непосредственно протягивается электрический кабель», – подчеркнул Андрей Клименко.

Новые учетно-распределительные щиты

Сотрудники БСК после прокладки кабельной линии смонтировали новые учетный и распределительный щиты и розеточную группу. Эти устройства необходимы для подключения главной сцены, а также потребителей электроэнергии в День города – нужно правильно распределить нагрузку и нивелировать возникновение короткого замыкания.

Работы сотрудники завершили в начале августа – практически за месяц до празднования Дня города, так как площадь Свободы – место массового скопления людей.

«Это наша стандартная, можно сказать, рядовая задача: сделать максимально быстро и с минимальными затратами. Сборка щитов осуществлялась около четырех дней», – комментирует начальник участка установки приборов учета службы технического аудита Сергей Конозов.

Сотрудники БСК подчеркивают, что общей существующей мощности 140 кВт для проведения праздника и других дальнейших мероприятий на площади не хватит, именно поэтому специалисты увеличили ее еще на 230 кВт. А этого достаточно для проведения не только Дня города, этой мощности хватит на долгие годы вперед для проведения любых мероприятий.