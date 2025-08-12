НОВОСТИОбщество

В Барнауле отменили праздничный фейерверк на День города

Сделано это в целях безопасности

12 августа 2025, 11:48, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Власти Барнаула приняли решение об отмене фестиваля фейерверков, который планировали провести во время празднования 295-летия города, сообщает мэрия.

«При подготовке и проведении мероприятий особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В связи с этим было принято решение об отмене праздничного фейерверка», – отметил глава города Вячеслав Франк.

Как уточнили amic.ru в администрации города, речь идет именно о фестивале фейерверков, а не об основном праздничном салюте, которого, судя по всему, тоже не будет. Стоит отметить, что ранее власти и не заявляли о намерении устроить главный салют.

Напомним, на шоу фейерверков планировали потратить максимум 2 млн рублей, причем итоги закупки должны были подвести 12 августа.

Ранее сообщалось, что алкоголь, электросамокаты и велосипеды запретят в дни празднования 295-летия Барнаула.

  

Барнаул салют День города
Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

11:51:47 12-08-2025

Ну разумно. Можно было и 20 лет назад этого не делать

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:19 12-08-2025

И это правильно! Не время ещё фейерверки устраивать.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:06 12-08-2025

Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барнаульских звёзд послушала, например Комната культур", Русский камерный оркестр и т.д. Зачем чужим деньги платить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:30 12-08-2025

Гость (12:00:06 12-08-2025) Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барн... Купите билет на концерт этих бездарностей и слушайте

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

13:08:56 12-08-2025

Гость (12:30:30 12-08-2025) Купите билет на концерт этих бездарностей и слушайте... Это вы Русский камерный оркестр считаете бездарностью ? Тогда вы ничего не понимаете в настоящем искусстве.Тогда с вами даже не о чем разговаривать.Слушайте Агутина и Варум. А мы будем слушать Русский камерны оркестр Барнаула. Кстати, уверен, что вы его ещё ни разу не слушали, а если слушали, то не слышали в силу ваших личных... способностей.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:05 12-08-2025

Горожанин. (13:08:56 12-08-2025) Это вы Русский камерный оркестр считаете бездарностью ? Тогд...
А тебе не кажется, что это ты ничего не пониамешь? Целыми днями чушь всякую тут собираешь и сам в нее веришь! Еще и других в своей правоте пытсешься убедить, навяза!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:46 12-08-2025

Гость (12:00:06 12-08-2025) Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барн... Вы забыли еще про местного певца с Докучайки. Юрий Свой! ))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:07 12-08-2025

Вот и правильно!
Гулянья и концерты еще отмените на площадях, пока какой нибудь шахед не прилетел.
Не время сейчас праздники гулять. Не время!
К тому же через день другой, более значимый праздник, "День знаний"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Я

12:00:27 12-08-2025

Хоть шоу русских витязей не отменили?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:43 12-08-2025

Я (12:00:27 12-08-2025) Хоть шоу русских витязей не отменили?... А чем шоу русских витязей отличается от фейверка в вопросах безопасности, идейной наполненности и экономической целесообразности?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:04 12-08-2025

Вот работа, объявляют о салюте, через месяц отменяют и это уже не первый раз и не первый год

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:54 12-08-2025

Гость (12:01:04 12-08-2025) Вот работа, объявляют о салюте, через месяц отменяют и это у... Я думаю, что сделать хороший фейерверк за 2 миллиона, желающих нашлось примерно ноль. Это очень маленькая сумма.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

17:44:43 12-08-2025

Гость (12:01:04 12-08-2025) Вот работа, объявляют о салюте, через месяц отменяют и это у...

говорят в этот раз просто никто на торги не вышел. пришлось объяснять что сами отменили изза безопасности. а на самом деле изза безответственности. несколько раз опрокинули подрядчика такими отменами

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

12:25:53 12-08-2025

Четко и вразумительно ответьте-Витязи будут?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:19 12-08-2025

Иван (12:25:53 12-08-2025) Четко и вразумительно ответьте-Витязи будут? ... нет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:17 12-08-2025

Гость (13:43:19 12-08-2025) нет... Спасибо за ответ. Огорчили безмерно... За 90 км езжу что бы увидеть...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:23 12-08-2025

В Москве, Ленинграде можно устраивать, а у нас табу. Оригинально.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:16:40 12-08-2025

Гость (12:31:23 12-08-2025) В Москве, Ленинграде можно устраивать, а у нас табу. Оригина... В москвабаде можно, в России нельзя.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:18 12-08-2025

Гость (13:16:40 12-08-2025) В москвабаде можно, в России нельзя.... Ну что вы хотите? Тут провинция. Тут до сих пор мужики баб ...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:25 12-08-2025

Гость (13:44:18 12-08-2025) Ну что вы хотите? Тут провинция. Тут до сих пор мужики баб .... Ну не все и не всяких

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:50 13-08-2025

Гость (13:44:18 12-08-2025) Ну что вы хотите? Тут провинция. Тут до сих пор мужики баб ....
Уже давно не так!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:12 12-08-2025

Если экономия, то уважуха! Не стесняйтесь, говорите...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Lexx

04:03:34 13-08-2025

Гость (14:54:12 12-08-2025) Если экономия, то уважуха! Не стесняйтесь, говорите...... Если сэкономят то на войну уйдёт, лучше уж фейерверк

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:40 12-08-2025

Воу-воу! Аккуратнее! Вы так щас в раж войдёте да строить человейники запретите, и пивнушки по 3 штуки на дом, открывать!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:42 12-08-2025

Так дня города не будет?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:40 12-08-2025

Гость (15:41:42 12-08-2025) Так дня города не будет?... А зачем он нужен? Каждый год отмечать... Зато бухлишко будут продавать в магазинах!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:36:55 12-08-2025

Гость (15:41:42 12-08-2025) Так дня города не будет?... День Города будет! Но он будет такой скучный и унылый, что никто на него не пойдёт.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:30 13-08-2025

Гость (17:36:55 12-08-2025) День Города будет! Но он будет такой скучный и унылый, что н... Пойдут. Народ туп, глуп и охоч до развлечений. На колесе будут кататься. По пять кругов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

11:00:45 13-08-2025

Гость (12:00:06 12-08-2025) Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барн... Росс же местный, из Акулово

  0 Нравится
Ответить
