В Барнауле отменили праздничный фейерверк на День города

Сделано это в целях безопасности

12 августа 2025, 11:48, ИА Амител

Салют на День города Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Барнаула приняли решение об отмене фестиваля фейерверков, который планировали провести во время празднования 295-летия города, сообщает мэрия.

«При подготовке и проведении мероприятий особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В связи с этим было принято решение об отмене праздничного фейерверка», – отметил глава города Вячеслав Франк.

Как уточнили amic.ru в администрации города, речь идет именно о фестивале фейерверков, а не об основном праздничном салюте, которого, судя по всему, тоже не будет. Стоит отметить, что ранее власти и не заявляли о намерении устроить главный салют.

Напомним, на шоу фейерверков планировали потратить максимум 2 млн рублей, причем итоги закупки должны были подвести 12 августа.

Ранее сообщалось, что алкоголь, электросамокаты и велосипеды запретят в дни празднования 295-летия Барнаула.