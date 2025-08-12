В Барнауле отменили праздничный фейерверк на День города
Сделано это в целях безопасности
12 августа 2025, 11:48, ИА Амител
Власти Барнаула приняли решение об отмене фестиваля фейерверков, который планировали провести во время празднования 295-летия города, сообщает мэрия.
«При подготовке и проведении мероприятий особое внимание будет уделено вопросам безопасности. В связи с этим было принято решение об отмене праздничного фейерверка», – отметил глава города Вячеслав Франк.
Как уточнили amic.ru в администрации города, речь идет именно о фестивале фейерверков, а не об основном праздничном салюте, которого, судя по всему, тоже не будет. Стоит отметить, что ранее власти и не заявляли о намерении устроить главный салют.
Напомним, на шоу фейерверков планировали потратить максимум 2 млн рублей, причем итоги закупки должны были подвести 12 августа.
Ранее сообщалось, что алкоголь, электросамокаты и велосипеды запретят в дни празднования 295-летия Барнаула.
11:51:47 12-08-2025
Ну разумно. Можно было и 20 лет назад этого не делать
11:57:19 12-08-2025
И это правильно! Не время ещё фейерверки устраивать.
12:00:06 12-08-2025
Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барнаульских звёзд послушала, например Комната культур", Русский камерный оркестр и т.д. Зачем чужим деньги платить?
12:30:30 12-08-2025
Гость (12:00:06 12-08-2025) Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барн... Купите билет на концерт этих бездарностей и слушайте
13:08:56 12-08-2025
Гость (12:30:30 12-08-2025) Купите билет на концерт этих бездарностей и слушайте... Это вы Русский камерный оркестр считаете бездарностью ? Тогда вы ничего не понимаете в настоящем искусстве.Тогда с вами даже не о чем разговаривать.Слушайте Агутина и Варум. А мы будем слушать Русский камерны оркестр Барнаула. Кстати, уверен, что вы его ещё ни разу не слушали, а если слушали, то не слышали в силу ваших личных... способностей.
13:23:05 12-08-2025
Горожанин. (13:08:56 12-08-2025) Это вы Русский камерный оркестр считаете бездарностью ? Тогд...
А тебе не кажется, что это ты ничего не пониамешь? Целыми днями чушь всякую тут собираешь и сам в нее веришь! Еще и других в своей правоте пытсешься убедить, навяза!
13:41:46 12-08-2025
Гость (12:00:06 12-08-2025) Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барн... Вы забыли еще про местного певца с Докучайки. Юрий Свой! ))
12:00:07 12-08-2025
Вот и правильно!
Гулянья и концерты еще отмените на площадях, пока какой нибудь шахед не прилетел.
Не время сейчас праздники гулять. Не время!
К тому же через день другой, более значимый праздник, "День знаний"
12:00:27 12-08-2025
Хоть шоу русских витязей не отменили?
12:30:43 12-08-2025
Я (12:00:27 12-08-2025) Хоть шоу русских витязей не отменили?... А чем шоу русских витязей отличается от фейверка в вопросах безопасности, идейной наполненности и экономической целесообразности?
12:01:04 12-08-2025
Вот работа, объявляют о салюте, через месяц отменяют и это уже не первый раз и не первый год
16:36:54 12-08-2025
Гость (12:01:04 12-08-2025) Вот работа, объявляют о салюте, через месяц отменяют и это у... Я думаю, что сделать хороший фейерверк за 2 миллиона, желающих нашлось примерно ноль. Это очень маленькая сумма.
17:44:43 12-08-2025
Гость (12:01:04 12-08-2025) Вот работа, объявляют о салюте, через месяц отменяют и это у...
говорят в этот раз просто никто на торги не вышел. пришлось объяснять что сами отменили изза безопасности. а на самом деле изза безответственности. несколько раз опрокинули подрядчика такими отменами
12:25:53 12-08-2025
Четко и вразумительно ответьте-Витязи будут?
13:43:19 12-08-2025
Иван (12:25:53 12-08-2025) Четко и вразумительно ответьте-Витязи будут? ... нет
16:44:17 12-08-2025
Гость (13:43:19 12-08-2025) нет... Спасибо за ответ. Огорчили безмерно... За 90 км езжу что бы увидеть...
12:31:23 12-08-2025
В Москве, Ленинграде можно устраивать, а у нас табу. Оригинально.
13:16:40 12-08-2025
Гость (12:31:23 12-08-2025) В Москве, Ленинграде можно устраивать, а у нас табу. Оригина... В москвабаде можно, в России нельзя.
13:44:18 12-08-2025
Гость (13:16:40 12-08-2025) В москвабаде можно, в России нельзя.... Ну что вы хотите? Тут провинция. Тут до сих пор мужики баб ...
14:33:25 12-08-2025
Гость (13:44:18 12-08-2025) Ну что вы хотите? Тут провинция. Тут до сих пор мужики баб .... Ну не все и не всяких
10:14:50 13-08-2025
Гость (13:44:18 12-08-2025) Ну что вы хотите? Тут провинция. Тут до сих пор мужики баб ....
Уже давно не так!
14:54:12 12-08-2025
Если экономия, то уважуха! Не стесняйтесь, говорите...
04:03:34 13-08-2025
Гость (14:54:12 12-08-2025) Если экономия, то уважуха! Не стесняйтесь, говорите...... Если сэкономят то на войну уйдёт, лучше уж фейерверк
15:26:40 12-08-2025
Воу-воу! Аккуратнее! Вы так щас в раж войдёте да строить человейники запретите, и пивнушки по 3 штуки на дом, открывать!
15:41:42 12-08-2025
Так дня города не будет?
15:46:40 12-08-2025
Гость (15:41:42 12-08-2025) Так дня города не будет?... А зачем он нужен? Каждый год отмечать... Зато бухлишко будут продавать в магазинах!
17:36:55 12-08-2025
Гость (15:41:42 12-08-2025) Так дня города не будет?... День Города будет! Но он будет такой скучный и унылый, что никто на него не пойдёт.
11:04:30 13-08-2025
Гость (17:36:55 12-08-2025) День Города будет! Но он будет такой скучный и унылый, что н... Пойдут. Народ туп, глуп и охоч до развлечений. На колесе будут кататься. По пять кругов.
11:00:45 13-08-2025
Гость (12:00:06 12-08-2025) Зачем Евгений Росс? Я бы с большим удовольствием наших барн... Росс же местный, из Акулово