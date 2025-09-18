Барнаульские байкеры традиционно закроют мотосезон проездом по городу
По традиции в сентябре барнаульские байкеры закрывают мотосезон
18 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
20 сентября в Барнауле состоится традиционное закрытие мотосезона. Байкеры соберутся на пляже "Водный мир", после чего стройной колонной проедут по Новому мосту в город.
Маршрут праздничного пробега пройдет по проспекту Красноармейскому до железнодорожного вокзала и обратно к месту сбора. Об этом сообщается в сообществе ВК "Мотоциклисты и Байкеры Барнаула".
Такой проезд стал ежегодной традицией барнаульских мотоциклистов, которые в сентябре подводят итоги сезона и символично завершают его торжественным мотопарадом.
Ранее сообщалось, что в Кемерове задержан 24-летний житель Барнаула, угнавший мотоцикл Kawasaki у владельца под видом покупателя.
15:37:33 18-09-2025
Ещё бы с стринрейсерами (рейсерами в стрингах) с пердячими глушаками попрощаться
17:07:41 18-09-2025
Как там было в южном парке
faggot
17:23:44 18-09-2025
городские байкеры - это те кого упоминают в новостях 2 раза в год.
При открытии и закрытии мотосезона...
17:28:29 18-09-2025
Там же большинство пердючих ночами и мешающих спать хрустиков. Какие это байкеры?
17:37:40 18-09-2025
Гость (17:28:29 18-09-2025) Там же большинство пердючих ночами и мешающих спать хрустико... Питбайкеры
17:48:13 18-09-2025
А можно навсегда закрыть этот сезон?
22:38:34 20-09-2025
Какие все злые
19:00:32 21-09-2025
Алексей (22:38:34 20-09-2025) Какие все злые... Мы не злые, мы справедливые. Если несколько имбецилов мешают спать городу, то их товарищи должны этих имбецилов наказать самостоятельно.
18:19:31 21-09-2025
Я посмотрю в комментах оюиженки собрались? Или вам разрешили говорить и вы сразу решили желчь свою показать?