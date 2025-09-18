Барнаульские байкеры традиционно закроют мотосезон проездом по городу

По традиции в сентябре барнаульские байкеры закрывают мотосезон

18 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru

20 сентября в Барнауле состоится традиционное закрытие мотосезона. Байкеры соберутся на пляже "Водный мир", после чего стройной колонной проедут по Новому мосту в город.

Маршрут праздничного пробега пройдет по проспекту Красноармейскому до железнодорожного вокзала и обратно к месту сбора. Об этом сообщается в сообществе ВК "Мотоциклисты и Байкеры Барнаула".

Такой проезд стал ежегодной традицией барнаульских мотоциклистов, которые в сентябре подводят итоги сезона и символично завершают его торжественным мотопарадом.

