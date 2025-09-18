НОВОСТИОбщество

Барнаульские байкеры традиционно закроют мотосезон проездом по городу

По традиции в сентябре барнаульские байкеры закрывают мотосезон

18 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru
Байкеры на Красноармейском проспекте в Барнауле / Фото: amic.ru

20 сентября в Барнауле состоится традиционное закрытие мотосезона. Байкеры соберутся на пляже "Водный мир", после чего стройной колонной проедут по Новому мосту в город.

Маршрут праздничного пробега пройдет по проспекту Красноармейскому до железнодорожного вокзала и обратно к месту сбора. Об этом сообщается в сообществе ВК "Мотоциклисты и Байкеры Барнаула".

Такой проезд стал ежегодной традицией барнаульских мотоциклистов, которые в сентябре подводят итоги сезона и символично завершают его торжественным мотопарадом.

Барнаул мотоциклы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:37:33 18-09-2025

Ещё бы с стринрейсерами (рейсерами в стрингах) с пердячими глушаками попрощаться

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:41 18-09-2025

Как там было в южном парке
faggot

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:23:44 18-09-2025

городские байкеры - это те кого упоминают в новостях 2 раза в год.
При открытии и закрытии мотосезона...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:29 18-09-2025

Там же большинство пердючих ночами и мешающих спать хрустиков. Какие это байкеры?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

17:37:40 18-09-2025

Гость (17:28:29 18-09-2025) Там же большинство пердючих ночами и мешающих спать хрустико... Питбайкеры

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:48:13 18-09-2025

А можно навсегда закрыть этот сезон?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

22:38:34 20-09-2025

Какие все злые

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:32 21-09-2025

Алексей (22:38:34 20-09-2025) Какие все злые... Мы не злые, мы справедливые. Если несколько имбецилов мешают спать городу, то их товарищи должны этих имбецилов наказать самостоятельно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

18:19:31 21-09-2025

Я посмотрю в комментах оюиженки собрались? Или вам разрешили говорить и вы сразу решили желчь свою показать?

  0 Нравится
Ответить
