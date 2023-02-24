Барнаульские дорожники рассказали, как в оттепель очищают улицы от снега и льда

Бригады работают во всех районах города

24 февраля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле особое внимание при очистке дорог от снега и наледи уделяют сложным участкам, сообщает мэрия.

"Ситуация на дорогах осложнена оттепелью и гололёдными явлениями. Несмотря на принимаемые меры, дорожные условия остаются сложными. Просим жителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать правила дорожного движения, быть осторожными при передвижении по тротуарам", – отметили власти города.

В мэрии подчеркнули, что дорожники работают во всех районах Барнаула. Особое внимание при очистке и обработке дорог уделяют крутым подъёмам и спускам. В частности, на улицах Аванесова, Мамонтова, Челюскинцев, в переулке Ядринцева, на проспекте Красноармейском, Правобережном тракте и не только.

"Ночью 24 февраля для обработки дорог израсходовано 33 тонны песко-соляной смеси, а днём 24 февраля – 47 тонн", – указали власти.

Пешеходные дорожки посыпают песком – за сутки израсходовали 2 тонны песка и 0,8 тонны реагента "Бионорд". Особое внимание также уделяют наиболее опасным местам: подходам к пешеходным переходам, остановочным площадкам и лестничным маршам.

Ранее amic.ru рассказал, как правильно ходить по улицам в гололёд и выжить.