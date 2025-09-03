Барнаульские фотографы представили свои лучшие работы под открытым небом
Выставку приурочили к 295-летию Барнаула
03 сентября 2025, 15:11, ИА Амител
Выставка у театра драмы / Фото: amic.ru
День города в Барнауле отгремел, но частичка его атмосферы по-прежнему доступна всем жителям и гостям. У театра драмы продолжает работать фотовыставка "Барнаул глазами фоторепортеров", ставшая подарком к 295-летию краевой столицы.
В экспозиции собраны 26 уникальных кадров, показывающих наш город с самых разных ракурсов за последние полтора десятилетия. Это калейдоскоп событий, лиц и пейзажей, пойманных объективами фотокорреспондентов алтайских печатных изданий: Анны Зайковой, Андрея Каспришина, Дмитрия Лямзина, Михаила Полубедова и Андрея Чурилова.
