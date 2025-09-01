"Витязи", оркестры и лабубу: самые яркие кадры 295-летия Барнаула

Лето в этот день держалось до последнего, подарив горожанам настоящий праздник

01 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Барнаул отмечает 295-летие / Фото: Екатерина Смолихина, Алина Богомолова, Вячеслав Кондаков

Громко, ярко, многолюдно и очень вкусно! Именно так Барнаул отпраздновал свой 295-й день рождения 30 августа. В этом году центром торжеств стала историческая часть города: от площади Свободы до обновленной набережной раскинулись многочисленные площадки.

Воздух был наполнен музыкой духовых оркестров, а небо раскрасили невероятные виражи легендарных "Русских витязей". Город превратился в одну большую праздничную площадку: здесь шумели ярмарки с изделиями ручной работы, манили ароматами фуд-корты, а на фестивале национальных культур можно было окунуться в традиции разных народов. Каждый уголок центра жил своей жизнью, предлагая развлечения на любой вкус.

Чем запомнился и что интересного увидели наши корреспонденты – в нашей фотоленте.