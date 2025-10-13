Барнаульские автоинспекторы помогли спасти женщину с кровотечением
К сотрудникам обратился муж женщины, попросив помочь добраться до больницы
13 октября 2025, 15:15, ИА Амител
В Барнауле сотрудники дорожной полиции оказали содействие в срочной доставке в больницу женщины, остро нуждавшейся в медицинской помощи, рассказали в краевом УМВД.
Инцидент произошел на прошлой неделе на Змеиногорском тракте в Барнауле. К экипажу ДПС в составе старшего инспектора Павла Ожерельева и инспектора Виталия Хорохордина обратился мужчина, сообщивший, что его жене требуется срочная госпитализация.
Сотрудники ГАИ без промедления приняли решение о сопровождении семейной пары до больницы.
Используя проблесковые маячки и сирену, полицейские оперативно доставили автомобиль через пробки до краевой клинической больницы скорой помощи № 2. Женщину передали медикам, которые оказали ей всю необходимую помощь.
Благодаря быстрой и скоординированной работе сотрудников полиции и врачей жизнь женщины была спасена.
а муж ее сам покалечил, что она кровью истекала?? что там за петрушка?
19:31:29 13-10-2025
поясните про мужа, пжлст