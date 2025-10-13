Барнаульские автоинспекторы помогли спасти женщину с кровотечением

К сотрудникам обратился муж женщины, попросив помочь добраться до больницы

Сотрудники ДПС / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники дорожной полиции оказали содействие в срочной доставке в больницу женщины, остро нуждавшейся в медицинской помощи, рассказали в краевом УМВД.

Инцидент произошел на прошлой неделе на Змеиногорском тракте в Барнауле. К экипажу ДПС в составе старшего инспектора Павла Ожерельева и инспектора Виталия Хорохордина обратился мужчина, сообщивший, что его жене требуется срочная госпитализация.

Сотрудники ГАИ без промедления приняли решение о сопровождении семейной пары до больницы.

Используя проблесковые маячки и сирену, полицейские оперативно доставили автомобиль через пробки до краевой клинической больницы скорой помощи № 2. Женщину передали медикам, которые оказали ей всю необходимую помощь.

Благодаря быстрой и скоординированной работе сотрудников полиции и врачей жизнь женщины была спасена.