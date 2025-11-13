Барнаульские общественники проверили безопасность, оснащение и питание в школе № 59

Общественникам провели экскурсию по классам, рассказали о том, как занимаются ребята в спортивных секциях, и показали, как обеспечивается их безопасность

13 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Проверка школы № 59, в которую вошли депутаты, родители и общественники, превратилась, скорее, в экскурсию по одному из самых устойчиво успешных учебных заведений Барнаула. Комиссия оценивала безопасность, питание и работу педагогов – и в каждом пункте увидела систему, которая действительно работает, а не существует на бумаге.

По данным пресс-службы мэрии, директор школы Дмитрий Ясафов сразу отметил главное – сильный и увлеченный коллектив и ребят, которые стабильно показывают высокий уровень. Школа ежегодно входит в число лидеров краевого рейтинга по результатам ГИА и остается одной из пяти лучших в Барнауле по качеству обучения.

Также директор отметил, что здание соответствует всем нормам безопасности. В дополнение к посту охраны, оборудованному системой видеонаблюдения, имеется рабочее место для дежурного. На входе установлены арочные металлоискатели, а система противопожарной защиты работает исправно.

Людмила Ананьина, депутат Барнаульской городской Думы, положительно оценила работу школы:

«Учреждение находится на территории моего территориального округа, поэтому я здесь частый гость. Когда бы сюда ни пришла, всегда остается только положительное впечатление. Вижу, как четко и слаженно здесь организована работа коллектива – в этом плане администрация школы выбрала верный подход. Благодаря этому педагогам удается качественно решать любые вопросы».

Она отметила особое внимание учителей к здоровью детей, что проявляется в спортивных программах, укрепляющих организм.

«Мы заглянули на занятия секции тхэквондо, мне очень понравилось, что рядом с ребятами высокого уровня подготовки занимаются новички. Увидела, что педагог дополнительного образования – тренер ребят – не формально, а с душой подходит к работе. Пообщались и с учащимися, видно, что они влюблены в школу и с уважением к ней относятся», – добавила представитель Совета женщин при главе города Барнаула Ирина Красилова.

В рамках проверки общественники также посетили школьную столовую, где оценили качество горячего питания для младших классов.

«Школу № 59 посещают двое моих сыновей, оба очень довольны питанием. Каждый раз рассказывают, что им давали в школе. Сама тоже часто бываю на дегустациях, мне все нравится», – поделилась своим мнением представитель родительского комитета Вера Солопенко.

Итоги проверки подвел заместитель председателя городского комитета по образованию Василий Губанов во время круглого стола. Он выразил благодарность комиссии за их интерес к образовательной системе, а также педагогам за их ответственный подход к работе.