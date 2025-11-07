Барнаульские власти ищут перевозчиков сразу на 13 автобусных маршрутов

Общая сумма аукционов превышает 361 млн рублей

07 ноября 2025, 13:15, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула ищет перевозчиков сразу на 13 маршрутов общественного транспорта. Общая сумма всех лотов составляет более 361 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На какие маршруты власти ищут перевозчиков?

Сейчас мэрия Барнаула ищет перевозчиков, которые в 2026 году будут обслуживать следующие маршруты:

№ 65 – с начальной ценой 1,1 млн рублей. В каждом автобусе должно быть как минимум 18 мест, в том числе не менее 15 сидений;

№ 10 – с начальной ценой 90,6 млн рублей. В автобусы должно вмещаться минимально 70 пассажиров, в том числе не менее 35 человек должны иметь возможность сесть;

№ 1 – с начальной ценой 86,3 млн рублей. В автобусах должно быть минимально 70 мест, в том числе не менее 35 – для сидения;

№ 113 – с начальной ценой 9,6 млн рублей. В автобусах должно быть как минимум 40 мест, из них не менее 25 – сидячих;

№ 59 – по этому маршруту появились две закупки с начальными ценами 12,5 млн и 12,8 млн рублей. В автобусах должно быть как минимум 40 мест, в том числе не менее 25 – для сидения;

№ 109оп – с начальной ценой 6,9 млн рублей. В автобусах должно быть от 40 мест, в том числе не менее 25 – сидячих;

№ 104ю – с начальной ценой 7,2 млн рублей. В автобусах должно быть от 18 мест, из них не менее 15 – сидячих;

№ 25 – с начальной ценой 27,9 млн рублей. В автобусах должно быть как минимум 40 мест, в числе которых не менее 25 сидений;

№ 109 – с начальной ценой 28,5 млн рублей. В автобусах должно помещаться 40 пассажиров, в том числе не менее 25 из них должны иметь возможность сесть;

№ 80 – с начальной ценой почти 23,5 млн рублей. В автобусах должно быть как минимум 40 мест, из них не менее 25 – сидячие;

№ 108 – с начальной ценой 22,7 млн рублей. Всего автобусы должны вмещать как минимум 70 пассажиров, в том числе не менее 35 должны иметь возможность сесть;

№ 104 – с начальной ценой 9,6 млн рублей. В автобусе должно помещаться как минимум 70 человек, не менее 35 мест должны быть сидячими;

№ 121 – с начальной ценой 22,4 млн рублей. В транспорте должно быть минимум 18 мест, из них 15 – для сидения.

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

Когда определятся перевозчики и долго ли они будут работать?

Большинство подрядчиков будут работать с 1 декабря 2025 года по 30 ноября 2026 года включительно. Действие контрактов – с даты заключения до 24–26 декабря 2026 года. Однако на маршрутах № 109 и 80 исполнители будут трудиться до 24 сентября 2026 года, контракты будут действовать до этой же даты.

Лоты появились на портале 6 ноября 2025 года, заявки на них желающие смогут подавать до 14 ноября 2025 года. Итоги аукционов подведут 18 ноября 2025 года.

В автобусах должна быть автоматизированная система контроля оплаты за проезд, возможность провоза багажа, наличие программно-технических комплексов видеонаблюдения, оснащенность аппаратурой спутниковой навигации, наличие форменной одежды персонала и кондиционера. Вентиляция должна быть естественной и осуществляться через окна и люки. Деньги подрядчикам заплатят из городского бюджета на 2026 год.

Напомним, что в сентябре 2025 года барнаульская мэрия нашла перевозчиков на маршруты № 20, 53, 55, 110, 35,73р, 40, 9, 60 и 33р. Общая сумма разыгранных лотов составила более 200 млн рублей. Также в октябре 2025 года мэрия определила перевозчика на маршрут № 75.