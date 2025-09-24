НОВОСТИТранспорт

Перевозчиков сразу на несколько городских маршрутов нашли в Барнауле

Всего мэрия краевой столицы разыграла лоты более чем на 200 млн рублей

24 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула нашла перевозчиков на городские маршруты № 20, 53, 55, 110, 35,73р, 40, 9, 60 и 33р. На каждую из закупок было подано по одной заявке, которые соответствовали требованиям. Общая сумма разыгранных лотов составила более 200 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула разместил сразу несколько лотов 10 сентября 2025 года, желающие подавали заявки на них до 19 сентября, итоги подвели 23 сентября. По всем закупкам подрядчик должен работать с даты заключения контракта по 30 ноября 2030 года, контракт будет действовать до 24 декабря 2030 года.

  • По маршруту № 20 на портале разыгрывали два лота. Первый – почти на 14,4 млн рублей, а второй – на 21 млн рублей;

  • по маршруту № 53 искали подрядчика, который будет возить пассажиров за 22,6 млн рублей;

  • по маршруту № 55 мэрия искала перевозчика почти за 26 млн рублей.

В те же даты власти провели и закупку по маршруту № 110. Здесь подрядчику предлагали 18,4 млн рублей. Правда, исполнитель должен будет выполнять услуги до 31 августа 2026 года. Контракт будет действовать до 24 сентября 2026 года.

Кроме того, днем ранее, 9 сентября, появились закупки по шести городским маршрутам, а именно:

  • по маршруту № 35 – почти на 27,8 млн рублей;
  • по маршруту № 73р – на 17,8 млн рублей;
  • по маршруту № 40 – на 16,1 мл рублей;
  • по маршруту № 9 – на 7,6 млн рублей;
  • по маршруту № 60 – почти на 15,4 млн рублей;
  • по маршруту № 33р – на 12,4 млн рублей.

Итоги по маршрутам № 35, 73р, 40 подвели 22 сентября, на маршрут № 9, 60 и 33р подрядчика нашли 19 сентября.

На маршрутах № 35, 60 и 33р подрядчик будет работать со дня подписания контракта до 30 ноября 2030 года, сам договор будет действовать до 24 декабря 2030 года. На маршрутах № 73, 40 перевозчик приступит к перевозкам пассажиров с даты заключения контракта и будет работать до 30 ноября 2027 года. Контракт действует до 24 декабря 2027 года. Также на маршруте № 9 перевозчик будет трудиться с даты подписания договора до 31 августа 2026 года, контракт истечет 24 сентября 2026 года.

Барнаул госзакупки общественный транспорт

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

07:32:59 24-09-2025

"На каждую из закупок было подано по одной заявке,.."
Договонячок очередной расписали. Без конкуренции .

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:44:16 24-09-2025

Слышал что Джейсон Стетхем отличный перевозчик)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:02 24-09-2025

Гость (07:44:16 24-09-2025) Слышал что Джейсон Стетхем отличный перевозчик)... а кто это? Стэйтема знаю, а кто такой СтетХем - хз

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:12 24-09-2025

Гость (09:10:02 24-09-2025) а кто это? Стэйтема знаю, а кто такой СтетХем - хз... Значит не судьба)

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:32 24-09-2025

Гость (09:10:02 24-09-2025) а кто это? Стэйтема знаю, а кто такой СтетХем - хз... Есть актёр Jason Statham. Ни Стэйтема, ни Стетхема на Мосфильме нет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:22 24-09-2025

Гость (12:39:32 24-09-2025) Есть актёр Jason Statham. Ни Стэйтема, ни Стетхема на Мосфил... Логично, он на ТриТэ Н. Михалкова снимается.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:02 24-09-2025

Все заявители известны. Главное, чтобы добросовестно выполняли свою работу. Чтобы не ждать людям по 20-30 мин.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А как же

08:32:13 24-09-2025

37-й маршрут? И что там с недобросовестным подрядчиком/перевозчиком?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

08:43:44 24-09-2025

а в 9 вечера можно будет уехать? или снова люди на остановках будут провожать грустным взглядом мимопроезжающие автобусы?

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:24 24-09-2025

Элен без ребят (08:43:44 24-09-2025) а в 9 вечера можно будет уехать? или снова люди на остановка... За это нужно ещё лот на 22 млн₽

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:11:11 24-09-2025

Т.е на не нужные маршруты заявки не подаем, а это 17, 19, 24,29,37 маршруты. Когда на них перевозчик будет или заявки с 2022 года не обновляются.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:28 24-09-2025

Член общественной палаты пиарится в инстограм, как вечером на коляске в общественный транспорт въезжает, а у нас так можно будет или только в догонку с пересадками?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Реzидент

09:38:05 24-09-2025

Псевдоконкурс порождает псевдоуслуги, возникают проблемы у клиентов пользователей таких услуг, коррупция на лицо, Необходимо срочно создать унитарное городское автотранспортое предприятие поставить на баланс города, определить план транспортных услуг из расчета жителей города и все в добрый путь.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:46 24-09-2025

На 29 маршрут когда перевозчика найдете???

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:23 24-09-2025

Пусть губернатор 29 маршрут восстановит, автотранспорта хватает 40 автобусов. купленных все равно не выходят все на линию.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:59 24-09-2025

29, 24 маршрут - просто списали??????

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:25:49 24-09-2025

Очередная перестановка кроватей. Эта мэрия безнадежна.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:16:56 24-09-2025

А на 57, который раз в 20 минут ходит, конкурсы с тамадой проводить не будут?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Тэмми

21:03:07 24-09-2025

Городу очень нужен 29 маршрут! Верните его!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров