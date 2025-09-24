Перевозчиков сразу на несколько городских маршрутов нашли в Барнауле

Всего мэрия краевой столицы разыграла лоты более чем на 200 млн рублей

24 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула нашла перевозчиков на городские маршруты № 20, 53, 55, 110, 35,73р, 40, 9, 60 и 33р. На каждую из закупок было подано по одной заявке, которые соответствовали требованиям. Общая сумма разыгранных лотов составила более 200 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула разместил сразу несколько лотов 10 сентября 2025 года, желающие подавали заявки на них до 19 сентября, итоги подвели 23 сентября. По всем закупкам подрядчик должен работать с даты заключения контракта по 30 ноября 2030 года, контракт будет действовать до 24 декабря 2030 года.

По маршруту № 20 на портале разыгрывали два лота. Первый – почти на 14,4 млн рублей, а второй – на 21 млн рублей;

по маршруту № 53 искали подрядчика, который будет возить пассажиров за 22,6 млн рублей;

по маршруту № 55 мэрия искала перевозчика почти за 26 млн рублей.

В те же даты власти провели и закупку по маршруту № 110. Здесь подрядчику предлагали 18,4 млн рублей. Правда, исполнитель должен будет выполнять услуги до 31 августа 2026 года. Контракт будет действовать до 24 сентября 2026 года.

Кроме того, днем ранее, 9 сентября, появились закупки по шести городским маршрутам, а именно:

по маршруту № 35 – почти на 27,8 млн рублей;

– почти на 27,8 млн рублей; по маршруту № 73р – на 17,8 млн рублей;

– на 17,8 млн рублей; по маршруту № 40 – на 16,1 мл рублей;

– на 16,1 мл рублей; по маршруту № 9 – на 7,6 млн рублей;

– на 7,6 млн рублей; по маршруту № 60 – почти на 15,4 млн рублей;

– почти на 15,4 млн рублей; по маршруту № 33р – на 12,4 млн рублей.

Итоги по маршрутам № 35, 73р, 40 подвели 22 сентября, на маршрут № 9, 60 и 33р подрядчика нашли 19 сентября.

На маршрутах № 35, 60 и 33р подрядчик будет работать со дня подписания контракта до 30 ноября 2030 года, сам договор будет действовать до 24 декабря 2030 года. На маршрутах № 73, 40 перевозчик приступит к перевозкам пассажиров с даты заключения контракта и будет работать до 30 ноября 2027 года. Контракт действует до 24 декабря 2027 года. Также на маршруте № 9 перевозчик будет трудиться с даты подписания договора до 31 августа 2026 года, контракт истечет 24 сентября 2026 года.