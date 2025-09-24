Перевозчиков сразу на несколько городских маршрутов нашли в Барнауле
Всего мэрия краевой столицы разыграла лоты более чем на 200 млн рублей
24 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Мэрия Барнаула нашла перевозчиков на городские маршруты № 20, 53, 55, 110, 35,73р, 40, 9, 60 и 33р. На каждую из закупок было подано по одной заявке, которые соответствовали требованиям. Общая сумма разыгранных лотов составила более 200 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула разместил сразу несколько лотов 10 сентября 2025 года, желающие подавали заявки на них до 19 сентября, итоги подвели 23 сентября. По всем закупкам подрядчик должен работать с даты заключения контракта по 30 ноября 2030 года, контракт будет действовать до 24 декабря 2030 года.
-
По маршруту № 20 на портале разыгрывали два лота. Первый – почти на 14,4 млн рублей, а второй – на 21 млн рублей;
-
по маршруту № 53 искали подрядчика, который будет возить пассажиров за 22,6 млн рублей;
-
по маршруту № 55 мэрия искала перевозчика почти за 26 млн рублей.
В те же даты власти провели и закупку по маршруту № 110. Здесь подрядчику предлагали 18,4 млн рублей. Правда, исполнитель должен будет выполнять услуги до 31 августа 2026 года. Контракт будет действовать до 24 сентября 2026 года.
Кроме того, днем ранее, 9 сентября, появились закупки по шести городским маршрутам, а именно:
- по маршруту № 35 – почти на 27,8 млн рублей;
- по маршруту № 73р – на 17,8 млн рублей;
- по маршруту № 40 – на 16,1 мл рублей;
- по маршруту № 9 – на 7,6 млн рублей;
- по маршруту № 60 – почти на 15,4 млн рублей;
- по маршруту № 33р – на 12,4 млн рублей.
Итоги по маршрутам № 35, 73р, 40 подвели 22 сентября, на маршрут № 9, 60 и 33р подрядчика нашли 19 сентября.
На маршрутах № 35, 60 и 33р подрядчик будет работать со дня подписания контракта до 30 ноября 2030 года, сам договор будет действовать до 24 декабря 2030 года. На маршрутах № 73, 40 перевозчик приступит к перевозкам пассажиров с даты заключения контракта и будет работать до 30 ноября 2027 года. Контракт действует до 24 декабря 2027 года. Также на маршруте № 9 перевозчик будет трудиться с даты подписания договора до 31 августа 2026 года, контракт истечет 24 сентября 2026 года.
07:32:59 24-09-2025
"На каждую из закупок было подано по одной заявке,.."
Договонячок очередной расписали. Без конкуренции .
07:44:16 24-09-2025
Слышал что Джейсон Стетхем отличный перевозчик)
09:10:02 24-09-2025
Гость (07:44:16 24-09-2025) Слышал что Джейсон Стетхем отличный перевозчик)... а кто это? Стэйтема знаю, а кто такой СтетХем - хз
10:03:12 24-09-2025
Гость (09:10:02 24-09-2025) а кто это? Стэйтема знаю, а кто такой СтетХем - хз... Значит не судьба)
12:39:32 24-09-2025
Гость (09:10:02 24-09-2025) а кто это? Стэйтема знаю, а кто такой СтетХем - хз... Есть актёр Jason Statham. Ни Стэйтема, ни Стетхема на Мосфильме нет.
12:43:22 24-09-2025
Гость (12:39:32 24-09-2025) Есть актёр Jason Statham. Ни Стэйтема, ни Стетхема на Мосфил... Логично, он на ТриТэ Н. Михалкова снимается.
08:07:02 24-09-2025
Все заявители известны. Главное, чтобы добросовестно выполняли свою работу. Чтобы не ждать людям по 20-30 мин.
08:32:13 24-09-2025
37-й маршрут? И что там с недобросовестным подрядчиком/перевозчиком?
08:43:44 24-09-2025
а в 9 вечера можно будет уехать? или снова люди на остановках будут провожать грустным взглядом мимопроезжающие автобусы?
18:59:24 24-09-2025
Элен без ребят (08:43:44 24-09-2025) а в 9 вечера можно будет уехать? или снова люди на остановка... За это нужно ещё лот на 22 млн₽
09:11:11 24-09-2025
Т.е на не нужные маршруты заявки не подаем, а это 17, 19, 24,29,37 маршруты. Когда на них перевозчик будет или заявки с 2022 года не обновляются.
09:12:28 24-09-2025
Член общественной палаты пиарится в инстограм, как вечером на коляске в общественный транспорт въезжает, а у нас так можно будет или только в догонку с пересадками?
09:38:05 24-09-2025
Псевдоконкурс порождает псевдоуслуги, возникают проблемы у клиентов пользователей таких услуг, коррупция на лицо, Необходимо срочно создать унитарное городское автотранспортое предприятие поставить на баланс города, определить план транспортных услуг из расчета жителей города и все в добрый путь.
11:14:46 24-09-2025
На 29 маршрут когда перевозчика найдете???
13:24:23 24-09-2025
Пусть губернатор 29 маршрут восстановит, автотранспорта хватает 40 автобусов. купленных все равно не выходят все на линию.
13:29:59 24-09-2025
29, 24 маршрут - просто списали??????
16:25:49 24-09-2025
Очередная перестановка кроватей. Эта мэрия безнадежна.
18:16:56 24-09-2025
А на 57, который раз в 20 минут ходит, конкурсы с тамадой проводить не будут?
21:03:07 24-09-2025
Городу очень нужен 29 маршрут! Верните его!