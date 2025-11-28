Барнаульский аэропорт ограничил движение на привокзальной площади

Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией территории

28 ноября 2025, 09:45, ИА Амител

Схема движения транспорта / Фото: Барнаульский аэропорт В барнаульском аэропорту ввели временные ограничения на движение автомобилей по привокзальной площади. Как сообщает Telegram-канал аэропорта, это сделано для формирования безопасной и комфортной зоны для пассажиров на время реконструкции.

Подчеркивается, что въезд для автобусов и другого общественного транспорта остается открытым по прежним схемам.

Информация о сроках завершения работ и полного восстановления движения будет опубликована дополнительно.

