Барнаульский футболист, нелепо сделавший сальто, выбыл до конца сезона и ожидает операцию

Травма Кирилла Могеля оказалось серьезной

14 августа 2025, 11:30, ИА Амител

Кирилла Могеля уводят с поля после травмы / Фото: "Динамо-Барнаул"

Нападающий барнаульского "Динамо" Кирилл Могель после неудачного приземления в матче с "Оренбургом 2" прошел медицинское обследование, которое не дало хороших результатов.

Как сообщает пресс-служба клуба, Кирилла ожидает операция на колено и он пропустит остаток сезона. Какую именно травму получил нападающий – в клубе не уточнили. В этом сезоне Могель забил четыре мяча.

«Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол», – сообщили в "Динамо".

Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды.

Автор первого гола – Кирилл Могель – так обрадовался мячу в воротах противника, что решил отпраздновать успех сальто. Но акробатический трюк не совсем удался, и футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы. Видео с сальто барнаульского футболиста разлетелось по социальным сетям, а о его травме написали все федеральные спортивные СМИ.