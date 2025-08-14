Барнаульский футболист, нелепо сделавший сальто, выбыл до конца сезона и ожидает операцию
Травма Кирилла Могеля оказалось серьезной
14 августа 2025, 11:30, ИА Амител
Нападающий барнаульского "Динамо" Кирилл Могель после неудачного приземления в матче с "Оренбургом 2" прошел медицинское обследование, которое не дало хороших результатов.
Как сообщает пресс-служба клуба, Кирилла ожидает операция на колено и он пропустит остаток сезона. Какую именно травму получил нападающий – в клубе не уточнили. В этом сезоне Могель забил четыре мяча.
«Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол», – сообщили в "Динамо".
Команда "Динамо-Барнаул" 10 августа сыграла с "Оренбургом-2" в первенстве России по футболу среди команд Второй лиги дивизиона "Б". Матч закончился со счетом 2:0 в пользу барнаульской команды.
Автор первого гола – Кирилл Могель – так обрадовался мячу в воротах противника, что решил отпраздновать успех сальто. Но акробатический трюк не совсем удался, и футболисту пришлось покинуть поле из-за травмы. Видео с сальто барнаульского футболиста разлетелось по социальным сетям, а о его травме написали все федеральные спортивные СМИ.
11:42:56 14-08-2025
Наберут по объявлению...
12:23:45 14-08-2025
Он сделал всё, чтобы променять карьеру футболиста на карьеру клоуна в цирке.
Браво.
20:04:00 14-08-2025
клоунада его зато прославила, какой день на слуху, звезда СМИ!!. брависсимо за вытрепон